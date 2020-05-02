Пока Формула 1 ищет варианты экономии бюджетов во время вызванного коронавирусом кризиса, глава Red Bull Кристиан Хорнер настаивает на идее с клиентскими болидами. Британец предложил разрешить маленьким командам закупать прошлогодние машины конкурентов и выступать на них в чемпионате. По мнению Хорнера, это сэкономит деньги и повысит конкуренцию в чемпионате.

«Сейчас время смелых шагов, время важных перемен, – сказал Хорнер. – Можно ставить галочки напротив сделанного, но я думаю, надо, простите за каламбур, брать быка за рога.

Если бы я управлял маленькой командой, то покупать мотор и копировать машину поставщика – не самый быстрый и коммерчески эффективный способ. Почему не купить всю машину целиком после Абу-Даби? Давайте дадим им такую возможность.

Так они смогли бы работать как гоночная команда. Им бы не потребовалось заниматься исследованиями и разработкой. Это самый быстрый и дешевый путь к конкурентоспособности.

Они были бы гоночной командой с достойной техникой. А собрав хорошую команду, смогли бы выигрывать гонки. Мы показали это с Toro Rosso и Себастьяном Феттелем: у них фактически была клиентская машина в 2008-м.

Но сейчас все одержимы тем, чтобы быть конструкторами. Боятся что-то потерять, отказавшись от этого. Но в других видах спорта такой вариант работает, в MotoGP, например. И если после Абу-Даби вы можете купить Mercedes, Ferrari или Red Bull, то почему бы и нет?»

Как поступить с лимитом на бюджеты

Сейчас команды Формулы 1 ведут спор о потолке бюджетов на 2021 год. Пока стороны договорились об ограничении в $150 млн, на котором настаивают топ-команды. Однако маленькие коллективы хотят снизить планку до $100 млн.

Среди сторонников лимита в $150 млн и Red Bull. Хорнер считает, что есть гораздо более важные экономические меры, чем снижение потолка расходов. Среди таких мер он назвал заморозку технических разработок.

«Я полностью поддерживаю экономию денег, а потолок бюджетов – это разумная мера. Но если представить траты потоком воды, то лимит расходов – не та дамба, что его удержит. Лучше сократить этот поток».

Несмотря на все споры вокруг лимита Хорнер полагает, что пока Ф1 верно действует в кризисных условиях: «Эта ситуация сильно повлияла на Формулу 1 как на глобальный чемпионат. Но в трудные времена люди держатся друг за друга. Я вижу это в нашей команде и в нашем спорте в целом.

Все сосредоточены на важных вопросах, на выживании команд. И меры принимаются надежные и ответственные».

Хорнер призвал своих коллег из других коллективов довериться более опытным в кризисных условиях управленцам. Таким, как спортивный директор Формулы 1 Росс Браун и президент FIA Жан Тодт.

«К нынешней ситуации нельзя было подготовиться. Мы пытаемся использовать здравый смысл и опыт, чтобы выйти из этого положения. У нас хватает руководителей, которые раньше в таких ситуациях не бывали. А значит, спорту важно полагаться на опытных людей. Например, на Росса Брауна, который пережил кризис с собственной командой Brawn GP и с Honda. То же самое касается Жана Тодта».