Хорнер посоветовал Пересу «расслабиться и ехать в свою силу»

После гонок в Майами, Монако и Барселоне ни у кого в Формуле 1 не осталось сомнений, что Серхио Перес не сможет на равных конкурировать с Максом Ферстаппеном – как это было и прежде. Мексиканцу по силам обгонять партнера по Red Bull на отдельных этапах, однако на длинной дистанции действующий чемпион уверенно переигрывает Переса.

С шести очков разница между партнерами по команде за месяц выросла до 53. На Гран При Испании Серхио вновь выступил хуже, чем мог бы: ошибка в квалификации отбросила гонщика на шестой стартовый ряд, а не самый удачный старт привел к потере времени в трафике. В итоге Перес финишировал лишь четвертым.

Глава команды из Милтон-Кинса Кристиан Хорнер отметил: Он не очень здорово начал гонку, но в дальнейшем уверенно отыгрывал позиции. Главное же в том, что Серхио просто квалифицировался не там, где должен был. Если бы в субботу он справился с работой, то точно поднялся бы на пьедестал. Но прорыв в гонке я бы назвал позитивным итогом».

Британец добавил: «В конце гонки он гнался за местом на подиуме. Ему помешали не самый сильный старт и не лучшие первые круги. Джордж [Расселл] избежал штрафа в первом повороте, где выехал с трассы и потом вернулся. Это и определило окончательный итог. Чеко ехал все сильнее, был действительно быстр в концовке. Ему просто не хватило кругов».

Серхио Перес, Red Bull RB19, Логан Сарджент, Williams FW45 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Говоря о нынешней ситуации Переса, Хорнер назвал позитивным фактором его отставание от Ферстаппена – это позволит мексиканцу избавиться от лишнего прессинга.

«Отрыв между ними в таблице уже очень серьезный, – объяснил глава RBR. – Это значит, давление должно стать меньше. Теперь ему нечего терять, он должен расслабиться, легко дышать и просто ехать в свою силу. А она нам хорошо известна по Азербайджану и другим гонкам.

Сегодня ему удалось отыграть позиции в гонке, что должно придать уверенности перед Монреалем».

На прямой вопрос, верит ли он, что у Переса остались шансы побороться за титул, Хорнер ответил: «Сейчас нет такого пилота, кто мог бы одолеть Макса и его машину. Соперничать с тем, кто пребывает на пике формы, всегда невероятно сложно. А для Чеко это еще и психологический вызов.

Могу лишь повторить, что в нынешней ситуации он не должен испытывать дополнительного прессинга. Ему стоит избавиться от ненужных ожиданий и просто пилотировать машину».

У занимающего в чемпионате третье место Фернандо Алонсо Серхио, в свою очередь, выигрывает 27 очков.