Хорнер посоветовал Ферстаппену вывести разочарование из организма

Два последних Гран При для Макса Ферстаппена завершились сходами из-за проблем с машиной. В Муджелло пилот не выдержал, выдав гневную речь по радио после схода.

Глава Red Bull Кристиан Хорнер признал правомочность эмоционального всплеска Ферстаппена, пообещав успокоить его к Гран При России.

«Разочарование Макса из-за очередного схода полностью понятно, – написал Хорнер в колонке для сайта команды. – Он был на ходу с самого первого круга в Муджелло. У нас была очень быстрая машина, мы добились прогресса в балансе. Поэтому он и был так раздражен.

Когда от стартового адреналина переходишь к разочарованию, застряв в гравии, вполне естественно наговорить чего-то по радио.

Сход случился вторую гонку подряд. Для Макса это огромное разочарование, ведь он так жаждет побед. Без этой жажды он бы не был тем пилотом, которым является. Но теперь ему надо вывести это разочарование из организма и смотреть вперед. Мы погорим с ним об этом перед Сочи. Обсудим, что команда и Honda сделали, чтобы восстановиться после того случая».