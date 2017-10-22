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Формула 1 / Гран При США / Новость

Хорнер посчитал штраф Ферстаппена невероятно суровым

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Хорнер посчитал штраф Ферстаппена невероятно суровым
Автор:
, Редактор новостей
22 окт. 2017 г., 22:09

Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер назвал ошибочным решение судей оштрафовать Макса Ферстаппена, из-за чего голландец лишился подиума в Остине.

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB13, и Кими Райкконен, Ferrari SF70H
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB13, и Эстебан Окон, Sahara Force India VJM10
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB13, и Ромен Грожан, Haas F1 Team VF-17
Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер и гоночный директор McLaren Эрик Булье

На Гран При США Ферстаппен стартовал с 16-й позиции из-за того, что получил штраф за замену двигателя. На последнем круге на свежих шинах он догнал Кими Райкконена и опередил его на третьем секторе, однако во время обгона выехал за пределы трассы всеми четырьмя колесами.

Когда голландец готовился выйти на подиум, ему сообщили, что судьи вынесли ему штраф в пять секунд, поскольку в результате обгона с выездом за пределы трассы всеми четырьмя колесами Макс получил преимущество. В результате наказания Ферстаппен лишился подиума и опустился на четвертое место в итоговой классификации.

Кристиан Хорнер считает, что судьи в своем решении были непоследовательны. По его словам, другие гонщики тоже выезжали за пределы трассы, но остались безнаказанными.

«Сегодня машины выезжали за пределы трассы весь день, и ничего предпринято не было. Так что я думаю, что давать Максу штраф – это невероятно сурово», – сказал Хорнер Sky после гонки.

Ферстаппен обозвал наказавшего его судью дауном и идиотом

Это уже второй случай, когда Ферстаппен лишается подиума по решению судей: в аналогичных обстоятельствах он потерял третье место в Мексике в 2016 году.

«Это неправильно, – добавил Хорнер. – Мы изучим это, но я считаю, что гонка прошла жестко и справедливо. Я думаю, что со стороны судей было ошибочным принимать такое решение. Макс сделал это по-жесткому. Мы весь день, весь уик-энд видели, что машины покидают пределы трассы, так что наказывать его именно в этот момент неправильно».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Местонахождение Остин
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин
Автор Валентин Хорунжий

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