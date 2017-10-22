Хорнер посчитал штраф Ферстаппена невероятно суровым
Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер назвал ошибочным решение судей оштрафовать Макса Ферстаппена, из-за чего голландец лишился подиума в Остине.
На Гран При США Ферстаппен стартовал с 16-й позиции из-за того, что получил штраф за замену двигателя. На последнем круге на свежих шинах он догнал Кими Райкконена и опередил его на третьем секторе, однако во время обгона выехал за пределы трассы всеми четырьмя колесами.
Когда голландец готовился выйти на подиум, ему сообщили, что судьи вынесли ему штраф в пять секунд, поскольку в результате обгона с выездом за пределы трассы всеми четырьмя колесами Макс получил преимущество. В результате наказания Ферстаппен лишился подиума и опустился на четвертое место в итоговой классификации.
Кристиан Хорнер считает, что судьи в своем решении были непоследовательны. По его словам, другие гонщики тоже выезжали за пределы трассы, но остались безнаказанными.
«Сегодня машины выезжали за пределы трассы весь день, и ничего предпринято не было. Так что я думаю, что давать Максу штраф – это невероятно сурово», – сказал Хорнер Sky после гонки.
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Это уже второй случай, когда Ферстаппен лишается подиума по решению судей: в аналогичных обстоятельствах он потерял третье место в Мексике в 2016 году.
«Это неправильно, – добавил Хорнер. – Мы изучим это, но я считаю, что гонка прошла жестко и справедливо. Я думаю, что со стороны судей было ошибочным принимать такое решение. Макс сделал это по-жесткому. Мы весь день, весь уик-энд видели, что машины покидают пределы трассы, так что наказывать его именно в этот момент неправильно».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При США
|Местонахождение
|Остин
|Пилоты
|Макс Ферстаппен В Магазин
|Автор
|Валентин Хорунжий
Хорнер посчитал штраф Ферстаппена невероятно суровым
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