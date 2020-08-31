Сценарий гонки в Спа оказался максимально прямолинейным. Четыре лидера, сохранив позиции на первом круге, в итоге финишировали в том порядке. в каком и стартовали.

Так как единственный пит-стоп все провели в момент выезда машины безопасности после аварии в хвосте пелотона, тактический фактор тоже не внес никакого разнообразия.

«Гонки с одним пит-стопом всегда скучны, – сказал после финиша журналистам руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер. – Нужно. чтобы их было два или три. Это обостряет борьбу, позволяет использовать различные схемы.

Мы всегда видим, что при единственной остановке гонщики заняты только экономией резины.

Нужно больше разнообразия, чтобы возникала более значительная разница в скорости между машинами. Самое главное – увеличить количество возможных тактик. Гонки с одним пит-стопом никогда не получаются захватывающими».

Своего босса поддержал и Макс Ферстаппен, который финишировал в Бельгии третьим.

«Я пытался преследовать Валттери [Боттаса] на резине Hard, но ему сказали ускориться, и я отстал, – объяснил пилот. – После этого, когда до финиша было около десяти кругов, возникли сильные вибрации, а затем – серьезная недостаточная поворачиваемость.

Мы даже обсуждали по радио, не провести ли второй пит-стоп, но у нас не было достаточного отрыва от Даниэля [Риккардо], так что я попросил оставить все как есть и просто следил за шинами.

Жаль, что на столь потрясающей трассе у нас нет возможности по-настоящему атаковать. Гонка вышла очень скучной, если говорить откровенно. Жаль, ведь мне очень нравится пилотировать здесь.

Мы проехали 44 круга, верно? Так вот, где-то 38 из них я активно экономил шины. Потому и было не особенно интересно».