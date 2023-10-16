Хорнер попросил Формулу 1 больше не ограничивать длину отрезков

После того, как в пятницу инженеры Pirelli обнаружили минимальные повреждения шин из-за острых поребриков трассы «Лосаил», FIA сначала скорректировала границы трассы в 12-м и 13-м поворотах, а затем установила на воскресенье максимальную продолжительность использования одного комплекта сликов.

Дистанция в 18 кругов была выбрана так, чтобы гонщики могли добраться до финиша только с тремя пит-стопами. Это позволило избежать новых проблем с резиной, но вызвало критику из-за предсказуемого сценария и возросшей физической нагрузки, с которой справились не все пилоты.

Эту точку зрения поддержал и руководитель RBR Кристиан Хорнер.

«Думаю, нужно давать командам свободу, так как это порождает креативность, – объяснил он. – Обязательные пит-стопы? Они скажутся на квалификации, так как в концовке все станут беречь резину, чтобы позже использовать ее в гонке.

Как по мне, ограничения не имеют смысла. Если ты хочешь проехать гонку, показав наилучший результат, то должен сам решать, один пит-стоп проводить, два или три. Именно так и должно быть».

Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Хорнер добавил, что полученные опыт, тем не менее, принесет пользу спорту и его участникам.

«Я прекрасно понимаю мотивацию [FIA], обусловленную безопасностью, – сказал британец. – Тактика была не самой оптимальной, [без ограничений] стоило бы попробовать два пит-стопа, посмотреть на износ.

Но мы получили другую гонку и смогли проверить, как работает другая схема.

Понятно, что все стало намного более предсказуемым так как предельная длина отрезков была известна заранее. Но нам приходилось соизмерять риск и учитывать возможность выезда машины безопасности, особенно на финальных десяти кругах.

Мы выбирали тактику так, чтобы у Макса именно в конце были бы самые лучшие шины – на случай, если преследователи получат "бесплатный" пит-стоп».

Хорнер добавил, что стартовавшему с пит-лейна Серхио Пересу три обязательных пит-стопа ограничили возможность отыгрывать позиции. Мексиканец в итоге остался только десятым.