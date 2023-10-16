Хорнер попросил Формулу 1 больше не ограничивать длину отрезков
По мнению руководителя Red Bull Racing, вынужденный эксперимент с максимальной дистанцией на одном комплекте шин в Катаре оказался неудачным
После того, как в пятницу инженеры Pirelli обнаружили минимальные повреждения шин из-за острых поребриков трассы «Лосаил», FIA сначала скорректировала границы трассы в 12-м и 13-м поворотах, а затем установила на воскресенье максимальную продолжительность использования одного комплекта сликов.
Дистанция в 18 кругов была выбрана так, чтобы гонщики могли добраться до финиша только с тремя пит-стопами. Это позволило избежать новых проблем с резиной, но вызвало критику из-за предсказуемого сценария и возросшей физической нагрузки, с которой справились не все пилоты.
Эту точку зрения поддержал и руководитель RBR Кристиан Хорнер.
«Думаю, нужно давать командам свободу, так как это порождает креативность, – объяснил он. – Обязательные пит-стопы? Они скажутся на квалификации, так как в концовке все станут беречь резину, чтобы позже использовать ее в гонке.
Как по мне, ограничения не имеют смысла. Если ты хочешь проехать гонку, показав наилучший результат, то должен сам решать, один пит-стоп проводить, два или три. Именно так и должно быть».
Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
Хорнер добавил, что полученные опыт, тем не менее, принесет пользу спорту и его участникам.
«Я прекрасно понимаю мотивацию [FIA], обусловленную безопасностью, – сказал британец. – Тактика была не самой оптимальной, [без ограничений] стоило бы попробовать два пит-стопа, посмотреть на износ.
Но мы получили другую гонку и смогли проверить, как работает другая схема.
Понятно, что все стало намного более предсказуемым так как предельная длина отрезков была известна заранее. Но нам приходилось соизмерять риск и учитывать возможность выезда машины безопасности, особенно на финальных десяти кругах.
Мы выбирали тактику так, чтобы у Макса именно в конце были бы самые лучшие шины – на случай, если преследователи получат "бесплатный" пит-стоп».
Хорнер добавил, что стартовавшему с пит-лейна Серхио Пересу три обязательных пит-стопа ограничили возможность отыгрывать позиции. Мексиканец в итоге остался только десятым.
В Red Bull озвучили главный вывод из проблем Гран При Сингапура
В Red Bull озвучили главный вывод из проблем Гран При Сингапура В Red Bull озвучили главный вывод из проблем Гран При Сингапура
Хорнер: Red Bull провалилась в Сингапуре вовсе не из-за директивы о гибких крыльях
Хорнер: Red Bull провалилась в Сингапуре вовсе не из-за директивы о гибких крыльях Хорнер: Red Bull провалилась в Сингапуре вовсе не из-за директивы о гибких крыльях
В Red Bull нацелились поставлять моторы Ford четырем командам
В Red Bull нацелились поставлять моторы Ford четырем командам В Red Bull нацелились поставлять моторы Ford четырем командам
Технический анализ: как радиатор добавил Red Bull аэродинамической эффективности
Технический анализ: как радиатор добавил Red Bull аэродинамической эффективности Технический анализ: как радиатор добавил Red Bull аэродинамической эффективности
Ферстаппен попросил президента Ferrari позвонить ему
Ферстаппен попросил президента Ferrari позвонить ему Ферстаппен попросил президента Ferrari позвонить ему
СМИ: Перес попросил вернуть машине конфигурацию начала сезона. Red Bull отказала
СМИ: Перес попросил вернуть машине конфигурацию начала сезона. Red Bull отказала СМИ: Перес попросил вернуть машине конфигурацию начала сезона. Red Bull отказала
Самое важное:
Технический анализ: как радиатор добавил Red Bull аэродинамической эффективности
Технический анализ: как радиатор добавил Red Bull аэродинамической эффективности Технический анализ: как радиатор добавил Red Bull аэродинамической эффективности
«У бедняги остались последние два миллиарда». Кларксон подколол Берни
«У бедняги остались последние два миллиарда». Кларксон подколол Берни «У бедняги остались последние два миллиарда». Кларксон подколол Берни
Фото и видео: Haas подготовила для домашнего Гран При особую ливрею
Фото и видео: Haas подготовила для домашнего Гран При особую ливрею Фото и видео: Haas подготовила для домашнего Гран При особую ливрею
FIA пообещала Andretti, что команду не оставят в Ф1 без моторов
FIA пообещала Andretti, что команду не оставят в Ф1 без моторов FIA пообещала Andretti, что команду не оставят в Ф1 без моторов
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.