Хорнер пообещал Петрову пожизненный запас напитка Red Bull

В Гран При Абу-Даби Николя Латифи невольно повлиял на исход гонки и чемпионский титул. Он разбил свой болид за шесть кругов до финиша, из-за чего на трассу выехал автомобиль безопасности.

В этот момент шедший вторым Макс Ферстаппен успел сменишь шины на свежий комплект мягкой резины, а после рестарта обогнал Хэмилтона, выиграл гонку и стал новым чемпионом.

Если бы аварии Латифи не случилось, победителем и чемпионом стал бы Хэмилтон. Руководителю «Быков» Кристиану Хорнеру это напомнило ситуацию на Гран При Абу-Даби 2010 года, где российский пилот Виталий Петров сдержал за собой Фернандо Алонсо и тем самым способствовал победе в чемпионате тогдашнего пилота Red Bull Себастьяна Феттеля.

Теперь Хорнер придумал для Латифи и Петрова награду.

«Мы до конца жизни будем поставлять Латифи напитки Red Bull, – сказал Хорнер в эфире телеканала Channel4. – А еще и Виталию Петрову за помощь в 2010 году.

Нам требовалась удача. Нам не повезло в Сильверстоуне и Будапеште, а также в Азербайджане, где у Макса разорвалась шина. И вот в финале удача повернулась в нашу сторону, и мы получили этот автомобиль безопасности, после чего Макс блестяще справился с работой».

При этом Хорнер признал, что в последней гонке Mercedes были быстрее.

«Я не думаю, что Максу нравилось ехать вторым, – сказал глава Red Bull. – Но машины Mercedes сегодня были быстрее. У нас не получился старт гонки, а потом после атаки Макса в шестом повороте, судьи не потребовали от Хэмилтона вернуть позицию. Затем Макс просто не мог ехать с той же скоростью, что и Льюис».