Формула 1 Гран При Мексики
Новость

Хорнер пообещал не ругать Переса за аварию на старте в Мексике

Руководитель Red Bull Racing признал, что очень расстроился из-за столкновения своего гонщика в первом повороте – но понимает, что подтолкнуло мексиканца действовать столь агрессивно в борьбе с соперниками

Адам Купер
Автор Адам Купер
Updated
Серхио Перес, Red Bull Racing

Серхио Перес отлично стартовал в домашней гонке с пятого места и еще до первого поворота оказался вровень с Максом Ферстаппеном и Шарлем Леклером. Места на всех в зоне торможения не хватило – и Перес после контакта с Ferrari отправился в полет. 

Читайте также:

К огромному разочарованию переполненных трибун Серхио вынужден был сойти, а Леклера болельщики даже освистали после финиша.  

«Я очень расстроился, наблюдая за событиями в первом повороте, – рассказал на воскресном брифинге глава RBR Кристиан Хорнер. – Для Серхио это был лучший старт в нынешнем сезоне. Он разогнался в слип-стриме от трех машин впереди, благодаря чему получил большое преимущество в скорости. 

Я просто не могу ругать его за такое. Это его домашняя гонка, он попробовал выйти в лидеры. Думаю, это обычное гоночное происшествие, они втроем пытались въехать в поворот. Шарль тоже ничего не мог поделать, ему было важно затормозить поздно. 

Очень обидно за Чеко и не меньше – за его болельщиков, которые уже в первом повороте потеряли своего кумира. Механики сделали максимум возможного, чтобы постараться вернуть его в гонку, но повреждения оказались слишком значительными. Они затронули днище и нижнюю часть шасси». 

Читайте также:
Авария в первом повороте: Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Серхио Перес, Red Bull RB19

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Авария в первом повороте: Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Серхио Перес, Red Bull RB19

Кристиан добавил: «Думаю, для него самого это тоже был очень эмоциональный момент. Тут нельзя просто сказать: "Не переживаю, новая гонка уже через неделю". Это домашний этап, и если ты не попробовал выйти в лидеры – тогда с тобой что-то не так.  

Если бы не авария, Серхио совершенно точно поднялся бы на подиум – машина была быстра. Очень жаль, что все так вышло». 

Со своей стороны об отсутствии претензий к Пересу сказал и глава Ferrari Фредерик Вассер. 

«Когда три пилота приближаются к первому повороту колесо в колесо, такой исход почти неизбежен, – заметил он. – В итоге получился сэндвич – для нас правильно будет назвать его панини.

Тут нельзя винить Серхио. Макс не мог отвернуть на поребрик, а Шарль оказался зажат между ними».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Предыдущая новость Алонсо: Aston Martin уже больше ни за что не сражается
Следующая новость Что помешало Расселлу добиться большего в Мексике? Он объяснил
Адам Купер
Больше от
Адам Купер
Что помешало Расселлу добиться большего в Мексике? Он объяснил

Что помешало Расселлу добиться большего в Мексике? Он объяснил

Формула 1
Гран При Мексики

Что помешало Расселлу добиться большего в Мексике? Он объяснил Что помешало Расселлу добиться большего в Мексике? Он объяснил

Алонсо: Aston Martin уже больше ни за что не сражается

Алонсо: Aston Martin уже больше ни за что не сражается

Формула 1
Гран При Мексики

Алонсо: Aston Martin уже больше ни за что не сражается Алонсо: Aston Martin уже больше ни за что не сражается

В Haas озвучили причину аварии Магнуссена

В Haas озвучили причину аварии Магнуссена

Формула 1
Гран При Мексики

В Haas озвучили причину аварии Магнуссена В Haas озвучили причину аварии Магнуссена

Серхио Перес
Больше от
Серхио Перес
Что мировые СМИ написали о Гран При Мексики

Что мировые СМИ написали о Гран При Мексики

Формула 1
Гран При Мексики

Что мировые СМИ написали о Гран При Мексики Что мировые СМИ написали о Гран При Мексики

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Мексики

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Мексики

Формула 1
Гран При Мексики

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Мексики Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Мексики

«Думал только о победе». Перес объяснил аварию

«Думал только о победе». Перес объяснил аварию

Формула 1
Гран При Мексики

«Думал только о победе». Перес объяснил аварию «Думал только о победе». Перес объяснил аварию

Red Bull Racing
Больше от
Red Bull Racing
Макс о старте Переса: Это был крутой маневр. Жаль, что не получилось

Макс о старте Переса: Это был крутой маневр. Жаль, что не получилось

Формула 1
Гран При Мексики

Макс о старте Переса: Это был крутой маневр. Жаль, что не получилось Макс о старте Переса: Это был крутой маневр. Жаль, что не получилось

Галерея: Перес устроил аварию в первом повороте домашнего Гран При

Галерея: Перес устроил аварию в первом повороте домашнего Гран При

Формула 1
Гран При Мексики

Галерея: Перес устроил аварию в первом повороте домашнего Гран При Галерея: Перес устроил аварию в первом повороте домашнего Гран При

Гран При Мексики: дуэли в квалификациях

Гран При Мексики: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Мексики

Гран При Мексики: дуэли в квалификациях Гран При Мексики: дуэли в квалификациях

Самое важное:

Что мировые СМИ написали о Гран При Мексики

Что мировые СМИ написали о Гран При Мексики

F1 Формула 1
Гран При Мексики

Что мировые СМИ написали о Гран При Мексики Что мировые СМИ написали о Гран При Мексики

Что помешало Расселлу добиться большего в Мексике? Он объяснил

Что помешало Расселлу добиться большего в Мексике? Он объяснил

F1 Формула 1
Гран При Мексики

Что помешало Расселлу добиться большего в Мексике? Он объяснил Что помешало Расселлу добиться большего в Мексике? Он объяснил

Мировой финал Ferrari Challenge назвал чемпионов сезона-2023

Мировой финал Ferrari Challenge назвал чемпионов сезона-2023

FeCh Ferrari Challenge
Муджело – Мировой финал

Мировой финал Ferrari Challenge назвал чемпионов сезона-2023 Мировой финал Ferrari Challenge назвал чемпионов сезона-2023

Хорнер пообещал не ругать Переса за аварию на старте в Мексике

Хорнер пообещал не ругать Переса за аварию на старте в Мексике

F1 Формула 1
Гран При Мексики

Хорнер пообещал не ругать Переса за аварию на старте в Мексике Хорнер пообещал не ругать Переса за аварию на старте в Мексике

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.