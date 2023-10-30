Хорнер пообещал не ругать Переса за аварию на старте в Мексике

Серхио Перес отлично стартовал в домашней гонке с пятого места и еще до первого поворота оказался вровень с Максом Ферстаппеном и Шарлем Леклером. Места на всех в зоне торможения не хватило – и Перес после контакта с Ferrari отправился в полет.

К огромному разочарованию переполненных трибун Серхио вынужден был сойти, а Леклера болельщики даже освистали после финиша.

«Я очень расстроился, наблюдая за событиями в первом повороте, – рассказал на воскресном брифинге глава RBR Кристиан Хорнер. – Для Серхио это был лучший старт в нынешнем сезоне. Он разогнался в слип-стриме от трех машин впереди, благодаря чему получил большое преимущество в скорости.

Я просто не могу ругать его за такое. Это его домашняя гонка, он попробовал выйти в лидеры. Думаю, это обычное гоночное происшествие, они втроем пытались въехать в поворот. Шарль тоже ничего не мог поделать, ему было важно затормозить поздно.

Очень обидно за Чеко и не меньше – за его болельщиков, которые уже в первом повороте потеряли своего кумира. Механики сделали максимум возможного, чтобы постараться вернуть его в гонку, но повреждения оказались слишком значительными. Они затронули днище и нижнюю часть шасси».

Фото: Энди Хон / Motorsport Images Авария в первом повороте: Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Серхио Перес, Red Bull RB19

Кристиан добавил: «Думаю, для него самого это тоже был очень эмоциональный момент. Тут нельзя просто сказать: "Не переживаю, новая гонка уже через неделю". Это домашний этап, и если ты не попробовал выйти в лидеры – тогда с тобой что-то не так.

Если бы не авария, Серхио совершенно точно поднялся бы на подиум – машина была быстра. Очень жаль, что все так вышло».

Со своей стороны об отсутствии претензий к Пересу сказал и глава Ferrari Фредерик Вассер.

«Когда три пилота приближаются к первому повороту колесо в колесо, такой исход почти неизбежен, – заметил он. – В итоге получился сэндвич – для нас правильно будет назвать его панини.

Тут нельзя винить Серхио. Макс не мог отвернуть на поребрик, а Шарль оказался зажат между ними».