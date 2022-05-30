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Формула 1 / Гран При Монако Новости

Хорнер пообещал не мешать Пересу бороться за титул

По словам главы Red Bull, ему все равно, кто из двух его гонщиков в этом году станет чемпионом

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Хорнер пообещал не мешать Пересу бороться за титул
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По ходу предыдущего Гран При Испании, команда Red Bull приказала своему пилоту Серхио Пересу пропустить вперед Макса Ферсатппена, что помогло голландцу выйти в лидеры чемпионата. Перес тогда возмущался, но в команде заявили, что дело не в том, что у кого-то из гонщиков есть преимущество, а в том, что Ферстаппена было выгодно вывести в лидеры, так как он и Перес находились на разной шинной стратегии.

После гонки в Монако, где победил уже Перес, глава Red Bull Кристиан Хорнер привел эту победу в доказательство, что для него оба гонщика равны.

«Чеко находится на пике своей карьеры, он отлично справляется, и сегодняшняя победа не является чем-то неожиданным, – заявил Хорнер. – Мы уже видели, как в этом сезоне он брал пул в Джидде, и в целом он и правда в отличной форме, что очень хорошо для нас.

Нам, как команде, не важно, кто из двух наших пилотов станет чемпионом мира. Само собой, мы больше надеемся на Кубок конструкторов. А в личном зачете и у Макса Ферстаппена и у Серхио Переса шансы на победу равны».

После семи этапов Перес занимает третье место в личном зачете, однако его отставание не велико: Шарл Леклер опережает его на шесть очков, а лидер Ферстаппен – на 15.

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