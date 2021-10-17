Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Мазепин назвал Мика лучшим другом. Ему не поверили Следующая / Глава Alpine дал команде 100 гонок для выхода в лидеры
Формула 1 Новости

Хорнер пообещал достроить завод двигателей к апрелю

Автор:
, Редактор

Red Bull станет второй командой после Ferrari, которая будет выпускать болиды и силовые установки в одном месте

Хорнер пообещал достроить завод двигателей к апрелю

После объявления об уходе Honda из Формулы 1 производство силовых установок перейдет команде Red Bull. При этом его перенесут из Японии в Великобританию, для чего рядом с базой «Быков» уже строится новая моторная фабрика.

Предполагалось, что в 2022 году силовые установки продолжат поставлять из Японии, однако теперь глава Red Bull Кристиан Хорнер сообщил, что новое производство будет готово уже в апреле. В интервью телеканалу Chanel 4 он рассказал о ходе строительства.

«Мы взяли старое помещение водохранилища и немного его модернизируем, – пошутил Хорнер. – Сейчас идет 25-я неделя стройки, к апрелю все должно быть готово. В октябре уже завезли испытательные стенды, активно набираем персонал. И это будут первые настоящие британские силовые установки для Формулы 1, какими прежде были Cosworth или Ilmor.

Конечно, нам будет непросто. Но на мой взгляд тут нужен тот же подход, что и при постройке шасси: набрать команду нужных людей, сделать все с той же тщательностью, с той же философией.

Мы уже доказали, что можем делать первоклассные болиды. Да, многие уже задавались вопросом о том, как производитель энергетических напитков может делать моторы? Ну вот можем, а там время покажет».

Сейчас только Ferrari делает двигатели и болиды на одной производственной площадке. Силовые установки Mercedes и Renault выпускаются не там же, где и машины.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Мазепин назвал Мика лучшим другом. Ему не поверили

Предыдущая новость

Мазепин назвал Мика лучшим другом. Ему не поверили

Следующая новость

Глава Alpine дал команде 100 гонок для выхода в лидеры

Глава Alpine дал команде 100 гонок для выхода в лидеры
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Алонсо рассказал о том, чему научился у Шумахера
Формула 1

Алонсо рассказал о том, чему научился у Шумахера

Марко сравнил юниора Red Bull с Маклареном
DTM

Марко сравнил юниора Red Bull с Маклареном

Глава Alpine дал команде 100 гонок для выхода в лидеры
Формула 1

Глава Alpine дал команде 100 гонок для выхода в лидеры

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Хорнер о 2022 годе: Надеюсь, что будет скучно
Формула 1

Хорнер о 2022 годе: Надеюсь, что будет скучно

Крылатые войны. Как команды Ф1 выбирали настройки для ГП Турции Гран При Турции
Формула 1

Крылатые войны. Как команды Ф1 выбирали настройки для ГП Турции

Почему Red Bull уступает Mercedes? Ньюи попал в аварию!
Формула 1

Почему Red Bull уступает Mercedes? Ньюи попал в аварию!

Самое читаемое Сегодня

Хорнер о 2022 годе: Надеюсь, что будет скучно
Формула 1 Формула 1

Хорнер о 2022 годе: Надеюсь, что будет скучно

Алонсо выбрал двух особенных пилотов Ф1. Не себя и не Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Алонсо выбрал двух особенных пилотов Ф1. Не себя и не Хэмилтона

Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году
Формула 1 Формула 1

Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году

Слухи: Mercedes поменяет Petronas на саудовского спонсора
Формула 1 Формула 1

Слухи: Mercedes поменяет Petronas на саудовского спонсора

Юниор Red Bull со скандалом покидает DTM
DTM DTM

Юниор Red Bull со скандалом покидает DTM

Хорнер пообещал достроить завод двигателей к апрелю
Формула 1 Формула 1

Хорнер пообещал достроить завод двигателей к апрелю

Почему Red Bull уступает Mercedes? Ньюи попал в аварию!
Формула 1 Формула 1

Почему Red Bull уступает Mercedes? Ньюи попал в аварию!

«Ни за что». Босс McLaren отказал пилоту IndyCar в тренировке Ф1
Формула 1 Формула 1

«Ни за что». Босс McLaren отказал пилоту IndyCar в тренировке Ф1

Самое важное:

Алонсо рассказал о том, чему научился у Шумахера
Формула 1 Формула 1

Алонсо рассказал о том, чему научился у Шумахера

Глава Alpine дал команде 100 гонок для выхода в лидеры
Формула 1 Формула 1

Глава Alpine дал команде 100 гонок для выхода в лидеры

Хорнер пообещал достроить завод двигателей к апрелю
Формула 1 Формула 1

Хорнер пообещал достроить завод двигателей к апрелю

Мазепин назвал Мика лучшим другом. Ему не поверили
Формула 1 Формула 1

Мазепин назвал Мика лучшим другом. Ему не поверили

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.