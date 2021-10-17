Хорнер пообещал достроить завод двигателей к апрелю

После объявления об уходе Honda из Формулы 1 производство силовых установок перейдет команде Red Bull. При этом его перенесут из Японии в Великобританию, для чего рядом с базой «Быков» уже строится новая моторная фабрика.

Предполагалось, что в 2022 году силовые установки продолжат поставлять из Японии, однако теперь глава Red Bull Кристиан Хорнер сообщил, что новое производство будет готово уже в апреле. В интервью телеканалу Chanel 4 он рассказал о ходе строительства.

«Мы взяли старое помещение водохранилища и немного его модернизируем, – пошутил Хорнер. – Сейчас идет 25-я неделя стройки, к апрелю все должно быть готово. В октябре уже завезли испытательные стенды, активно набираем персонал. И это будут первые настоящие британские силовые установки для Формулы 1, какими прежде были Cosworth или Ilmor.

Конечно, нам будет непросто. Но на мой взгляд тут нужен тот же подход, что и при постройке шасси: набрать команду нужных людей, сделать все с той же тщательностью, с той же философией.

Мы уже доказали, что можем делать первоклассные болиды. Да, многие уже задавались вопросом о том, как производитель энергетических напитков может делать моторы? Ну вот можем, а там время покажет».

Сейчас только Ferrari делает двигатели и болиды на одной производственной площадке. Силовые установки Mercedes и Renault выпускаются не там же, где и машины.