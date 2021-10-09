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Формула 1 / Гран При Турции Новости

Хорнер понадеялся на Гасли в борьбе с Mercedes

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Глава Red Bull пообещал быть «очень признательным» гонщику AlphaTauri, если тот сдержит Хэмилтона

Хорнер понадеялся на Гасли в борьбе с Mercedes

В Гран При России Макс Ферстаппен и Валттери Боттас стартовали с конца решетки, причем гонщик Red Bull, бывший на старте позади, быстро обогнал соперника. Затем Ферстаппен легко прошел Пьера Гасли, а вот Боттас застрял позади болида AlphaTauri на долгие 30 кругов, и если бы не дождь в конце гонки, мог бы финишировать вне очковой зоны.

В Турции Ферстаппен стартует вторым, его главный соперник в борьбе за титул Льюис Хэмилтон – 11-м, а Пьер Гасли – четвертым. Таким образом, Гасли автоматически попадает в число пилотов, которых предстоит обогнать Хэмилтону. И глава Red Bull Кристиан Хорнер выразил надежду, что это сыграет им на руку.

«Лучший способ победить – это не дать себя обогнать, – логично заметил Хорнер в разговоре с изданием Speedweek. – Мы постараемся заработать как можно больше очков с обоими нашими пилотами. Они очень быстры в квалификационном режиме, но посмотрим завтра, смогут ли они удержать эту скорость на длинных дистанциях.

Кроме того, в гонке мы рассчитываем на Пьера Гасли из AlphaTauri. Он сегодня отлично выступил и традиционно еще лучше показывает себя по воскресеньям. Надеемся, что Пьер заработает много очков, и мы будем очень признательны, если он сможет сдержать хотя бы один Mercedes позади себя».

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