Хорнер похвалил Переса за командный дух и заговорил о новом контракте

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В Гран При Испании Серхио Перес стал вторым, пропустив по указанию из боксов своего напарника Макса Ферстаппена. Это вызвало некоторое недовольство мексиканца, но приказ он выполнил.

Позже глава Red Bull Кристиан Хорнер с благодарностью высказался о Пересе и признал в нем отличного члена команды, с которым пора говорить о продлении контракта.

«Любому пилоту трудно быть напарником Макса Ферстаппена, но я думаю у Чеко хватает зрелости для того, чтобы справиться с этим, – заявил Хорнер в разговоре с RacingNews365.com. – Он понимает, в какой стадии находится его карьера, у него много опыта.

При этом впервые в жизни он получил машину, способную побеждать. И конечно, он хочет в этой ситуации добиться максимума. В итоге он оказался за рулем чемпионской машины, с такими же теоретическими шансами на титул, как и у напарника, но при этом напарник у него сам Макс Ферстаппен.

Так что я думаю Серхио реалистично оценивает свои шансы. И в целом он командный игрок.

Если говорить о скорости Переса, то он приблизился к Максу. Мне нравится их соотношение сил сейчас. В этом сезоне Чеко еще лучше подходит нашей команде. Думаю, через пару недель мы начнем обсуждение с ним нового контракта, но спешки в этом вопросе нет».