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Формула 1 / Гран При Италии Новость

Хорнер похвалил Ferrari за тактические действия в Монце

Глава Red Bull объяснил, что соперников было бы несправедливо винить в просчетах, просто «Быки» в этот раз превосходили Скудерию по темпу

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Хорнер похвалил Ferrari за тактические действия в Монце
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Сход Себастьяна Феттеля на 11-м круге Гран При Италии привел к тому, что судьи объявили режим VSC. Ferrari воспользовалась этой возможность, чтобы провести пит-стоп своему пилоту Шарлю Леклеру, который в тот момент возглавлял пелотон. 

Из-за столь ранней смены шин монегаску потребовалось вернуться в боксы на 33-м круге из 52, что не позволило ему поспорить за победу с Максом Ферстаппеном из Red Bull – тот провел единственный плановый пит-стоп на 25-м круге.  

Как рассказал руководитель Red Bull Кристиан Хорнер, тактические действия Ferrari ни в коем случае нельзя считать ошибочными. «Быки» сами рассматривали пит-стоп в режиме VSC, а решающим фактором в воскресенье вообще была скорость. 

«Мы прекрасно понимаем, почему они решили действовать так, – сказал Хорнер о первой остановке Леклера. – Думаю, в тактическом плане это было верное решение. Просто сегодня мы были быстрее и смогли бы в любом случае выиграть гонку».

Британец добавил, что Red Bull обязательно провела бы Ферстаппену пит-стоп в режиме VSC, если бы Ferrari оставила Леклера на трассе.

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