Хорнер похвалил Ferrari за тактические действия в Монце
Глава Red Bull объяснил, что соперников было бы несправедливо винить в просчетах, просто «Быки» в этот раз превосходили Скудерию по темпу
Сход Себастьяна Феттеля на 11-м круге Гран При Италии привел к тому, что судьи объявили режим VSC. Ferrari воспользовалась этой возможность, чтобы провести пит-стоп своему пилоту Шарлю Леклеру, который в тот момент возглавлял пелотон.
Из-за столь ранней смены шин монегаску потребовалось вернуться в боксы на 33-м круге из 52, что не позволило ему поспорить за победу с Максом Ферстаппеном из Red Bull – тот провел единственный плановый пит-стоп на 25-м круге.
Как рассказал руководитель Red Bull Кристиан Хорнер, тактические действия Ferrari ни в коем случае нельзя считать ошибочными. «Быки» сами рассматривали пит-стоп в режиме VSC, а решающим фактором в воскресенье вообще была скорость.
«Мы прекрасно понимаем, почему они решили действовать так, – сказал Хорнер о первой остановке Леклера. – Думаю, в тактическом плане это было верное решение. Просто сегодня мы были быстрее и смогли бы в любом случае выиграть гонку».
Британец добавил, что Red Bull обязательно провела бы Ферстаппену пит-стоп в режиме VSC, если бы Ferrari оставила Леклера на трассе.
|Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Ферстаппен рассказал, какой совет дал де Врису перед стартом
Штайнер назвал Хюлькенберга кандидатом на место в Haas
Самое важное:
Технический анализ: как Red Bull переиграла Ferrari в Монце
Команда из Милтон-Кинса решила пойти против общепринятых принципов, чтобы получить преимущество на самой быстрой трассе сезона. Ее подход сработал
«Никогда не говори никогда». Квят не исключил возвращения в Ф1
Бывший пилот AlphaTauri заглянул в паддок Формулы 1 на Гран При Италии в Монце и не ускользнул от Адама Купера
Pirelli выбрала составы для этапов в Сингапуре и Японии
Миланские шинники озвучили, какую резину привезут на два ближайших Гран При
Что мировые СМИ написали про Гран При Италии
Максу Ферстаппену пришлось потесниться в лучах софитов: после гонки в Монце не меньше хвалебных слов досталось и Нику де Врису