Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Предыдущая / Феттель впервые в 2022 году приехал на базу Aston Martin Следующая / Alfa Romeo отказалась от коробок передач и подвески Ferrari
Формула 1 Новость

Хорнер: Титул Макса может дорого обойтись нам в 2022-м

Автор:
, редактор

Глава Red Bull признал, что его команда не смогла уделить достаточно внимание подготовке к новому сезону Ф1

Хорнер: Титул Макса может дорого обойтись нам в 2022-м
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Лимит бюджетов вынудил участников Формулы 1 принимать непростое решение о том, как распределить свои ресурсы в минувшем году. Кто-то предпочел вовсе отказаться в 2021-м от доработок машины и полностью сконцентрироваться на подготовке к смене регламента, другие пытались распределить силы между двумя программами. 

Читайте также:

Для Mercedes и Red Bull этот вопрос стоял особенно остро, так как две топ-команды чемпионата до последнего Гран При оспаривали титулы, а потому просто не могли направить все свои силы на разработку новых шасси. 

По мнению главы RBR Кристиана Хорнера, это обстоятельство вполне способно привести к серьезным перестановкам в чемпионате. 

«Я готов признать возможность изменения общей картины, – сказал британец индийскому вещателю WION. – Ferrari и McLaren по силам выйти вперед, еще одна иди две команды могут преподнести серьезные сюрпризы.

Правила изменятся очень сильно, а мы с Mercedes были до последнего заняты сражением за титулы. Это неизбежно отвлекает вас от работы с прицелом на будущий год. 

Так что, думаю, нас ждет непростой сезон, а болельщиков – очень яркий чемпионат».

В 2021-м соперники Mercedes и Red Bull смогли выиграть всего одну квалификацию (Ландо Норрис в Сочи) и две гонки (Эстебан Окон в Венгрии и Даниэль Риккардо в Монце). И хотя богатые команды едва ли без борьбы отдадут свои лидирующие позиции, смена регламента всегда дает остальным шанс. 

Читайте также:

«Формула 1 – сложный спорт и в то же время сложный бизнес, – объяснил Хорнер. – Здесь важно уметь правильно читать регламент. Если вспомнить, с точки зрения шасси в этом году нас ждут самые глобальные перемены за последние 30 лет. 

Потому будет очень интересно посмотреть, как и кто прочтет новые правила. Увидеть это мы сможем только в Барселоне».

Официальные предсезонные тесты Ф1 стартуют в Испании 23 февраля.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Феттель впервые в 2022 году приехал на базу Aston Martin
Предыдущая новость

Феттель впервые в 2022 году приехал на базу Aston Martin
Следующая новость

Alfa Romeo отказалась от коробок передач и подвески Ferrari

Alfa Romeo отказалась от коробок передач и подвески Ferrari
Загрузить комментарии
Кемаль Шенгюл Больше от
Кемаль Шенгюл
Болид Алонсо продадут на аукционе
Формула 1

Болид Алонсо продадут на аукционе

Почему соперники были против тестов Ferrari? СМИ нашли ответ
Формула 1

Почему соперники были против тестов Ferrari? СМИ нашли ответ

СМИ раскрыли суммы контрактов на проведение Гран При
Формула 1

СМИ раскрыли суммы контрактов на проведение Гран При

Больше от
Кристиан Хорнер
Вольф сожалеет о ссоре с Хорнером: Не надо было отвечать
Формула 1

Вольф сожалеет о ссоре с Хорнером: Не надо было отвечать

Хорнер: Взаимоотношения с Максом важнее контракта
Формула 1

Хорнер: Взаимоотношения с Максом важнее контракта

Секунда с круга в обмен на Квята. Лучшие мемы Ф1 за 2021 год
Формула 1

Секунда с круга в обмен на Квята. Лучшие мемы Ф1 за 2021 год

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Марко объяснил, почему Сайнс не попал в Red Bull
Формула 1

Марко объяснил, почему Сайнс не попал в Red Bull

Марко назвал Боттаса лузером и объяснил, чем Перес лучше
Формула 1

Марко назвал Боттаса лузером и объяснил, чем Перес лучше

Слухи: Red Bull провалила краш-тест машины 2022 года
Формула 1

Слухи: Red Bull провалила краш-тест машины 2022 года

Самое важное:

Alfa Romeo отказалась от коробок передач и подвески Ferrari
Формула 1 Формула 1

Alfa Romeo отказалась от коробок передач и подвески Ferrari

Хорнер: Титул Макса может дорого обойтись нам в 2022-м
Формула 1 Формула 1

Хорнер: Титул Макса может дорого обойтись нам в 2022-м

Феттель впервые в 2022 году приехал на базу Aston Martin
Формула 1 Формула 1

Феттель впервые в 2022 году приехал на базу Aston Martin

Команда Мазепина нацелилась первой показать машину 2022 года
Формула 1 Формула 1

Команда Мазепина нацелилась первой показать машину 2022 года

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.