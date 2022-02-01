Хорнер: Титул Макса может дорого обойтись нам в 2022-м

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Лимит бюджетов вынудил участников Формулы 1 принимать непростое решение о том, как распределить свои ресурсы в минувшем году. Кто-то предпочел вовсе отказаться в 2021-м от доработок машины и полностью сконцентрироваться на подготовке к смене регламента, другие пытались распределить силы между двумя программами.

Для Mercedes и Red Bull этот вопрос стоял особенно остро, так как две топ-команды чемпионата до последнего Гран При оспаривали титулы, а потому просто не могли направить все свои силы на разработку новых шасси.

По мнению главы RBR Кристиана Хорнера, это обстоятельство вполне способно привести к серьезным перестановкам в чемпионате.

«Я готов признать возможность изменения общей картины, – сказал британец индийскому вещателю WION. – Ferrari и McLaren по силам выйти вперед, еще одна иди две команды могут преподнести серьезные сюрпризы.

Правила изменятся очень сильно, а мы с Mercedes были до последнего заняты сражением за титулы. Это неизбежно отвлекает вас от работы с прицелом на будущий год.

Так что, думаю, нас ждет непростой сезон, а болельщиков – очень яркий чемпионат».

В 2021-м соперники Mercedes и Red Bull смогли выиграть всего одну квалификацию (Ландо Норрис в Сочи) и две гонки (Эстебан Окон в Венгрии и Даниэль Риккардо в Монце). И хотя богатые команды едва ли без борьбы отдадут свои лидирующие позиции, смена регламента всегда дает остальным шанс.

«Формула 1 – сложный спорт и в то же время сложный бизнес, – объяснил Хорнер. – Здесь важно уметь правильно читать регламент. Если вспомнить, с точки зрения шасси в этом году нас ждут самые глобальные перемены за последние 30 лет.

Потому будет очень интересно посмотреть, как и кто прочтет новые правила. Увидеть это мы сможем только в Барселоне».

Официальные предсезонные тесты Ф1 стартуют в Испании 23 февраля.