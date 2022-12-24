Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Предыдущая / Зак Браун не поверил, что соперники уведут Норриса у McLaren Следующая / Источник: Ferrari начала собирать первое шасси 2023 года
Формула 1 Новость

Хорнер поделился деталями программы Риккардо на 2023 год

Глава Red Bull Racing рассказал, чем именно австралийский пилот будет заниматься в предстоящем сезоне Ф1, когда не сможет выступать в гонках

Зейнеп Таш
Автор:
, редактор (Турция)
Хорнер поделился деталями программы Риккардо на 2023 год
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После увольнения из McLaren Даниэль Риккардо предпочел взять годичную паузу и договорился со своей бывшей командой RBR о роли третьего пилота с акцентом на участие в шоу-заездах и иных мероприятиях. 

Австралийский пилот говорил, что устал от напряжения Ф1, потому хочет немного восстановить силы и «перезагрузить» карьеру, чтобы попробовать с 2024-го вернуться в пелотон.  

Официальным запасным пилотом в Red Bull с июля (после того, как Юри Випс неудачно поиграл в онлайн-стрелялку) был Лиам Лоусон, он сохранит эту должность и в 2023-м. Однако гоночная программа самого новозеландца в предстоящем сезоне включает выступления в Суперформуле, потому он сможет приехать не на все Гран При. 

По словам главы «Быков» Кристиана Хорнера, по ходу тех уик-эндов, что Лоусон проведет в Японии, страховать Макса Ферстаппена с Серхио Пересом предстоит именно Риккардо. 

«Даниэль посетит несколько гонок в качестве официального резервного пилота, – рассказал Хорнер австралийскому ресурсу Speedcafe. – Также он, возможно, примет участие в программе шинных тестов Pirelli и поработает на симуляторе. Понятно, что основой его программы станут партнерские и спонсорские мероприятия. 

Кроме того, у нас есть планы на Даниэля с прицелом на США, так как в будущем году там пройдут три гонки. Могу сказать, в целом у него будет довольно напряженный график».

По пловам Хорнера, Риккардо утратил часть прежней страсти к Формуле 1 из-за неудач последнего времени, особенно в уходящем году. При этом глава Red Bull подчеркнул, что у команды нет планов переводить Даниэля в основной состав. 

«Нас удивило, что он не сумел найти место [на сезон-23], – объяснил британец. – Так как он вырос в Red Bull, нам было важно помочь ему вернуться на трассу. 

Похоже, Даниэль частично растерял свою любовь к Ф1, последние сезоны вышли для него непростыми, прежде всего 2022-й. Но он остается одним из самых узнаваемых лиц в Ф1. и для нас многое значит возможность поддержать его работой третьего пилота и участием в мероприятиях. 

Надеюсь, Даниэль вновь обретет прежнюю страсть к Формуле 1, но у нас нет никаких планах использовать его в какой-то роли кроме той, которую я описал».

Первой задачей Риккардо в своей новой старой команде станут демонстрационные заезды на трассе в австралийском Батерсте.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Зак Браун не поверил, что соперники уведут Норриса у McLaren
Предыдущая новость

Зак Браун не поверил, что соперники уведут Норриса у McLaren
Следующая новость

Источник: Ferrari начала собирать первое шасси 2023 года

Источник: Ferrari начала собирать первое шасси 2023 года
Зейнеп Таш Больше от
Зейнеп Таш
Расселл о годах в Williams: Было сложно видеть Норриса с Элбоном на подиуме
Формула 1

Расселл о годах в Williams: Было сложно видеть Норриса с Элбоном на подиуме

Эксперт: Смена босса не решит проблемы Ferrari
Формула 1

Эксперт: Смена босса не решит проблемы Ferrari

Немецкий экс-пилот Ф1 увидел в действиях Haas саботаж Шумахера
Формула 1

Немецкий экс-пилот Ф1 увидел в действиях Haas саботаж Шумахера

Даниэль Риккардо Больше от
Даниэль Риккардо
Эксперт предупредил Red Bull: С Риккардо у вас нет будущего
Формула 1

Эксперт предупредил Red Bull: С Риккардо у вас нет будущего

Red Bull нашла для Риккардо первую работу
Формула 1

Red Bull нашла для Риккардо первую работу

Стали известны зарплаты пилотов Ф1. Макс и здесь обошел Льюиса
Формула 1

Стали известны зарплаты пилотов Ф1. Макс и здесь обошел Льюиса

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Red Bull поддела соперников и FIA в рождественской открытке
Формула 1

Red Bull поддела соперников и FIA в рождественской открытке

Чемпионское интервью. Макс о себе, Red Bull, соперниках и втором титуле
Формула 1

Чемпионское интервью. Макс о себе, Red Bull, соперниках и втором титуле

«Мы даже пожали руки». Босс Porsche раскрыл детали переговоров с Red Bull
Формула 1

«Мы даже пожали руки». Босс Porsche раскрыл детали переговоров с Red Bull

Самое важное:

Red Bull поддела соперников и FIA в рождественской открытке
Формула 1 Формула 1

Red Bull поддела соперников и FIA в рождественской открытке

Чемпионы мира не смогли упустить такой момент, чтобы не подколоть Ferrari и Mercedes – впрочем, и над собой они тоже посмеялись

Капито рассказал, что спасло Williams от закрытия
Формула 1 Формула 1

Капито рассказал, что спасло Williams от закрытия

Еще до своего увольнения глава команды из Гроу сказал весьма примечательные слова о финансовом состоянии Ф1

Чемпионское интервью. Макс о себе, Red Bull, соперниках и втором титуле
Формула 1 Формула 1

Чемпионское интервью. Макс о себе, Red Bull, соперниках и втором титуле

Подводя итоги прошедшего сезона Формулы 1, голландский гонщик выделил его главные моменты и поделился планами на будущее

Источник: Ferrari начала собирать первое шасси 2023 года
Формула 1 Формула 1

Источник: Ferrari начала собирать первое шасси 2023 года

Еще до наступления нового года в Маранелло уже заметно продвинулись в подготовке к предстоящему сезону

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.