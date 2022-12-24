Хорнер поделился деталями программы Риккардо на 2023 год

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После увольнения из McLaren Даниэль Риккардо предпочел взять годичную паузу и договорился со своей бывшей командой RBR о роли третьего пилота с акцентом на участие в шоу-заездах и иных мероприятиях.

Австралийский пилот говорил, что устал от напряжения Ф1, потому хочет немного восстановить силы и «перезагрузить» карьеру, чтобы попробовать с 2024-го вернуться в пелотон.

Официальным запасным пилотом в Red Bull с июля (после того, как Юри Випс неудачно поиграл в онлайн-стрелялку) был Лиам Лоусон, он сохранит эту должность и в 2023-м. Однако гоночная программа самого новозеландца в предстоящем сезоне включает выступления в Суперформуле, потому он сможет приехать не на все Гран При.

По словам главы «Быков» Кристиана Хорнера, по ходу тех уик-эндов, что Лоусон проведет в Японии, страховать Макса Ферстаппена с Серхио Пересом предстоит именно Риккардо.

«Даниэль посетит несколько гонок в качестве официального резервного пилота, – рассказал Хорнер австралийскому ресурсу Speedcafe. – Также он, возможно, примет участие в программе шинных тестов Pirelli и поработает на симуляторе. Понятно, что основой его программы станут партнерские и спонсорские мероприятия.

Кроме того, у нас есть планы на Даниэля с прицелом на США, так как в будущем году там пройдут три гонки. Могу сказать, в целом у него будет довольно напряженный график».

По пловам Хорнера, Риккардо утратил часть прежней страсти к Формуле 1 из-за неудач последнего времени, особенно в уходящем году. При этом глава Red Bull подчеркнул, что у команды нет планов переводить Даниэля в основной состав.

«Нас удивило, что он не сумел найти место [на сезон-23], – объяснил британец. – Так как он вырос в Red Bull, нам было важно помочь ему вернуться на трассу.

Похоже, Даниэль частично растерял свою любовь к Ф1, последние сезоны вышли для него непростыми, прежде всего 2022-й. Но он остается одним из самых узнаваемых лиц в Ф1. и для нас многое значит возможность поддержать его работой третьего пилота и участием в мероприятиях.

Надеюсь, Даниэль вновь обретет прежнюю страсть к Формуле 1, но у нас нет никаких планах использовать его в какой-то роли кроме той, которую я описал».

Первой задачей Риккардо в своей новой старой команде станут демонстрационные заезды на трассе в австралийском Батерсте.