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Формула 1 / Гран При Мексики Новости

Хорнер побоялся агрессии Хэмилтона в Мексике

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Босс Red Bull опасается повторения 2019 года

Хорнер побоялся агрессии Хэмилтона в Мексике

Борьба Макса Ферстаппена с Льюисом Хэмилтоном в этом сезоне неоднократно доходила до контакта. В Мексике голландец будет стартовать позади британца и наверняка попробует атаковать его на старте. 

Подобная ситуация была в Мехико в 2019 году, но тогда Хэмилтон атаковал Ферстаппена. В борьбе оба выехали за пределы трассы. Это не помешало Хэмилтону выиграть гонку, но Ферстаппен финишировал только шестым. 

Перед новым стартом босс Red Bull Кристиан Хорнер понадеялся, что инцидент не повторится.

«Мы не хотим чтобы это повторилось, – сказал Хорнер. – Если вспомнить 2019-й, то Льюис очень агрессивно пошел во второй поворот, это привело к проколу и испортило нам всю гонку. Мы хотим добраться до финиша. Мы считаем, у нас все еще хорошие шансы в этой гонке, хотя и похуже, чем мы думали утром в субботу».

Хорнер предположил, что в гонке, по сравнению с квалификацией, его команде помогут шины:

«На шинах Medium мы весь этап выглядим хорошо, а мягкую резину больше использовать не будем. Макс не был доволен мягкой резиной, но с Medium и Hard все в порядке».

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