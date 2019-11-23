Хорнер: Победа в Бразилии заставит Honda остаться в Ф1

Корпорация Honda вернулась в Формулу 1 в роли производителя моторов в 2014 году, став поставщиком двигателей сначала для команды McLaren. Первые результаты были не слишком впечатляющи, и McLaren отказалась от партнерства – зато Honda оказалась подходящим вариантом для команд концерна Red Bull.

В этом сезоне в Австрии Макс Ферстаппен завоевал за рулем Red Bull первую для Honda победу после возвращения в чемпионат. Позже он также победил в Германии, а недавно в Бразилии Ферстаппен и Пьер Гасли принесли японским моторам первый за долгое время дубль.

При этом Honda пока не приняла решение о продолжении участия в Формуле 1 после 2020 года. Ранее представители концерна говорили, что сделают выбор после публикации регламента на 2021 год. Регламент уже опубликован, и в нем не предусмотрено никаких существенных изменений в части силовых установок.

«Думаю, эта победа очень важна, – заявил глава команды Red Bull Кристиан Хорнер после гонки в Бразилии. – Honda показала огромный прогресс, и в компании теперь могут оценить его. Вы точно должны помнить, с чего они начинали, вернувшись в Формулу 1. Но они не переставали работать со всей страстью и преданностью своему делу и вот чего добились».

С Хорнером согласился и технический директор Honda в Формуле 1 Тойохару Танабэ: «Надеюсь, результат в Бразилии позитивно отразится на будущем нашего проекта. Но я не участвую в процессе принятия решений – этим занимается наш совет директоров».