Хорнер: Победа в Бразилии заставит Honda остаться в Ф1
В «Интерлагосе» впервые с Гран При Японии 1991 года болиды с моторами Honda сделали дубль. По мнению руководителя команды Red Bull, это непременно повлияет на будущее программы выступлений японской марки в Ф1. Будущее, которое пока выглядит не вполне определенным.
Корпорация Honda вернулась в Формулу 1 в роли производителя моторов в 2014 году, став поставщиком двигателей сначала для команды McLaren. Первые результаты были не слишком впечатляющи, и McLaren отказалась от партнерства – зато Honda оказалась подходящим вариантом для команд концерна Red Bull.
В этом сезоне в Австрии Макс Ферстаппен завоевал за рулем Red Bull первую для Honda победу после возвращения в чемпионат. Позже он также победил в Германии, а недавно в Бразилии Ферстаппен и Пьер Гасли принесли японским моторам первый за долгое время дубль.
При этом Honda пока не приняла решение о продолжении участия в Формуле 1 после 2020 года. Ранее представители концерна говорили, что сделают выбор после публикации регламента на 2021 год. Регламент уже опубликован, и в нем не предусмотрено никаких существенных изменений в части силовых установок.
«Думаю, эта победа очень важна, – заявил глава команды Red Bull Кристиан Хорнер после гонки в Бразилии. – Honda показала огромный прогресс, и в компании теперь могут оценить его. Вы точно должны помнить, с чего они начинали, вернувшись в Формулу 1. Но они не переставали работать со всей страстью и преданностью своему делу и вот чего добились».
С Хорнером согласился и технический директор Honda в Формуле 1 Тойохару Танабэ: «Надеюсь, результат в Бразилии позитивно отразится на будущем нашего проекта. Но я не участвую в процессе принятия решений – этим занимается наш совет директоров».
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Джонатан Нобл
Хорнер: Победа в Бразилии заставит Honda остаться в Ф1
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
04:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
08:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта