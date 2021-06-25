Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Гасли про Переса: Я как минимум не хуже Следующая / Марко обвинил Mercedes: Они крадут наше преимущество
Формула 1 Новости

Хорнер: Пит-стопы по новым правилам могут стать еще опаснее

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Глава команды Red Bull усомнился в эффективности новых ограничений, установленных FIA

Хорнер: Пит-стопы по новым правилам могут стать еще опаснее

Накануне Гран При Штирии увидела свет Техническая директива о запрете использования автоматических сенсоров по ходу пит-стопов. 

С этапа в Венгрии команды должны гарантировать, что машину будут опускать с домкратов исключительно за счет реакции механиков.  

Это было сделано из-за подозрений, что некоторые команды с помощью хитрой автоматизации сокращают время своих остановок в боксах. 

Лучшей в этом компоненте последние годы остается Red Bull – потому глава команды Кристиан Хорнер увидел в действиях FIA попытку соперников сдержать «Быков».

«Мне кажется, это непродуманное решение, – сказал он на пятничной пресс-конференции. – Думаю, когда речь идет о лишних двух десятых, что машина проводит в воздухе, можно почти точно говорить о дополнительной опасности. 

Речь о решении, когда опускать машину. Его должен принимать механик, который следит за всем, оценивает ситуацию.

Формула 1 – это про инновации и соперничество. Когда пит-стоп занимает менее двух секунд, это примечательное достижение. Таким надо гордиться, а не пытаться контролировать. В противном случае можно зайти очень далеко.

Скоро нам будут указывать, где можно входить в гараж, на каких местах сидеть на командном мостике, какие кнопки можно нажимать».

Он добавил: «Я разочарован. Задача участника (команды – прим.ред.) в том, чтобы обеспечить безопасность. Штраф за то, что одно из колес не прикручено – необходимость немедленно остановить автомобиль.

Потому, если у вас не закреплено одно из четырех колес, наказание является очень суровым. А чего пытается достичь директива? Я даже не уверен точно, потому что она очень сложная.

Разумеется, когда ты в конкурентной среде и ни у кого не получается превзойти тебя, то самым логичным шагом для соперников является попытка замедлить тебя. Именно это и произошло в данном случае».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Гасли про Переса: Я как минимум не хуже

Предыдущая новость

Гасли про Переса: Я как минимум не хуже

Следующая новость

Марко обвинил Mercedes: Они крадут наше преимущество

Марко обвинил Mercedes: Они крадут наше преимущество
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

FP2 в Шпильберге: Боттаса крутит в боксах, Макс опять лучший

2 ч
2
Формула 1

Боттаса закрутило на пит-лейне по ходу тренировки: фото и видео

1 ч
3
Формула 1

Хэмилтон: У Red Bull преимущество, мне надо защищаться

40 мин
4
Формула 1

Новый удар по Red Bull? FIA запретила сверхбыстрые пит-стопы

6 ч
5
Формула 1

«Льюису пора купить очки». Ферстаппен жестко ответил Хэмилтону

5 ч
Самое важное:
Хэмилтон: У Red Bull преимущество, мне надо защищаться
Формула 1

Хэмилтон: У Red Bull преимущество, мне надо защищаться

40мин
Риккардо похвастался количеством съеденных шницелей
Формула 1

Риккардо похвастался количеством съеденных шницелей

53мин
Ферстаппена не убедило лучшее время. Переса не напугало 9-е
Формула 1

Ферстаппена не убедило лучшее время. Переса не напугало 9-е

1 ч
Боттаса закрутило на пит-лейне по ходу тренировки: фото и видео
Формула 1

Боттаса закрутило на пит-лейне по ходу тренировки: фото и видео

1 ч
Новый техдиректор Aston Martin не сможет сразу начать работать
Формула 1

Новый техдиректор Aston Martin не сможет сразу начать работать

1 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
В Mercedes объяснили, как собираются переиграть Red Bull
Формула 1

В Mercedes объяснили, как собираются переиграть Red Bull

Как уик-энд в Ле-Кастелле превратился в кошмар для Ferrari Гран При Франции
Формула 1

Как уик-энд в Ле-Кастелле превратился в кошмар для Ferrari

В Абу-Даби изменят конфигурацию трассы Ф1 Гран При Абу-Даби
Формула 1

В Абу-Даби изменят конфигурацию трассы Ф1

Самое читаемое Сегодня

Боттаса закрутило на пит-лейне по ходу тренировки: фото и видео
Формула 1 Формула 1

Боттаса закрутило на пит-лейне по ходу тренировки: фото и видео

FP2 в Шпильберге: Боттаса крутит в боксах, Макс опять лучший
Формула 1 Формула 1

FP2 в Шпильберге: Боттаса крутит в боксах, Макс опять лучший

Новый удар по Red Bull? FIA запретила сверхбыстрые пит-стопы
Формула 1 Формула 1

Новый удар по Red Bull? FIA запретила сверхбыстрые пит-стопы

Ферстаппена не убедило лучшее время. Переса не напугало 9-е
Формула 1 Формула 1

Ферстаппена не убедило лучшее время. Переса не напугало 9-е

Хэмилтон: У Red Bull преимущество, мне надо защищаться
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: У Red Bull преимущество, мне надо защищаться

«Льюису пора купить очки». Ферстаппен жестко ответил Хэмилтону
Формула 1 Формула 1

«Льюису пора купить очки». Ферстаппен жестко ответил Хэмилтону

Марко обвинил Mercedes: Они крадут наше преимущество
Формула 1 Формула 1

Марко обвинил Mercedes: Они крадут наше преимущество

Ферстаппен быстрее всех на FP1 в Шпильберге, 2-м стал Гасли
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен быстрее всех на FP1 в Шпильберге, 2-м стал Гасли

Самое важное:

Хэмилтон: У Red Bull преимущество, мне надо защищаться
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: У Red Bull преимущество, мне надо защищаться

Риккардо похвастался количеством съеденных шницелей
Формула 1 Формула 1

Риккардо похвастался количеством съеденных шницелей

Ферстаппена не убедило лучшее время. Переса не напугало 9-е
Формула 1 Формула 1

Ферстаппена не убедило лучшее время. Переса не напугало 9-е

Боттаса закрутило на пит-лейне по ходу тренировки: фото и видео
Формула 1 Формула 1

Боттаса закрутило на пит-лейне по ходу тренировки: фото и видео

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.