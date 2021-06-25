Хорнер: Пит-стопы по новым правилам могут стать еще опаснее

Накануне Гран При Штирии увидела свет Техническая директива о запрете использования автоматических сенсоров по ходу пит-стопов.

С этапа в Венгрии команды должны гарантировать, что машину будут опускать с домкратов исключительно за счет реакции механиков.

Это было сделано из-за подозрений, что некоторые команды с помощью хитрой автоматизации сокращают время своих остановок в боксах.

Лучшей в этом компоненте последние годы остается Red Bull – потому глава команды Кристиан Хорнер увидел в действиях FIA попытку соперников сдержать «Быков».

«Мне кажется, это непродуманное решение, – сказал он на пятничной пресс-конференции. – Думаю, когда речь идет о лишних двух десятых, что машина проводит в воздухе, можно почти точно говорить о дополнительной опасности.

Речь о решении, когда опускать машину. Его должен принимать механик, который следит за всем, оценивает ситуацию.

Формула 1 – это про инновации и соперничество. Когда пит-стоп занимает менее двух секунд, это примечательное достижение. Таким надо гордиться, а не пытаться контролировать. В противном случае можно зайти очень далеко.

Скоро нам будут указывать, где можно входить в гараж, на каких местах сидеть на командном мостике, какие кнопки можно нажимать».

Он добавил: «Я разочарован. Задача участника (команды – прим.ред.) в том, чтобы обеспечить безопасность. Штраф за то, что одно из колес не прикручено – необходимость немедленно остановить автомобиль.

Потому, если у вас не закреплено одно из четырех колес, наказание является очень суровым. А чего пытается достичь директива? Я даже не уверен точно, потому что она очень сложная.

Разумеется, когда ты в конкурентной среде и ни у кого не получается превзойти тебя, то самым логичным шагом для соперников является попытка замедлить тебя. Именно это и произошло в данном случае».