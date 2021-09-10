Хорнер: Перес потерял полсекунды, помогая Ферстаппену

Руководитель команды Red Bull Кристиан Хорнер поблагодарил Серхио Переса за помощь Максу Ферстаппену по ходу квалификации Гран При Италии. Мексиканец обеспечил напарнику слип-стрим, без которого лидер чемпионата рисковал проиграть обоим пилотам McLaren (отрыв от них составил 0,023 и 0,029 секунды соответственно). Но при этом Перес сам не показал результата, на который мог рассчитывать – субботний спринт пилот начнет только с 9-й позиции.

«Серхио показал себя настоящим командным игроком и сыграл ключевую роль, – заявил Хорнер. – Он сильно помог Максу – а ведь если бы он этого не сделал, то мог бы проехать на полсекунды быстрее». Если поверить словам руководителя Red Bull, то мексиканец мог рассчитывать в квалификации на 5-е место.

Заметное отставание Ферстаппена от Mercedes (больше четырех десятых секунды) при этом не смутило босса австрийской команды.

«Если сравнить сегодняшние результаты с прошлогодними, мы вдвое сократили отставание от Mercedes, – рассказал Хорнер. – Теперь самое интересное – разгон к первому повороту. Макс будет стоять на правой стороне стартовой решетке, и мы надеемся, что он может воспользоваться слип-стримом за спиной соперников».