Хорнер: Перес потерял полсекунды, помогая Ферстаппену
Заметное отставание Red Bull от соперников из Mercedes не смутило руководителя австрийской команды
Руководитель команды Red Bull Кристиан Хорнер поблагодарил Серхио Переса за помощь Максу Ферстаппену по ходу квалификации Гран При Италии. Мексиканец обеспечил напарнику слип-стрим, без которого лидер чемпионата рисковал проиграть обоим пилотам McLaren (отрыв от них составил 0,023 и 0,029 секунды соответственно). Но при этом Перес сам не показал результата, на который мог рассчитывать – субботний спринт пилот начнет только с 9-й позиции.
«Серхио показал себя настоящим командным игроком и сыграл ключевую роль, – заявил Хорнер. – Он сильно помог Максу – а ведь если бы он этого не сделал, то мог бы проехать на полсекунды быстрее». Если поверить словам руководителя Red Bull, то мексиканец мог рассчитывать в квалификации на 5-е место.
Заметное отставание Ферстаппена от Mercedes (больше четырех десятых секунды) при этом не смутило босса австрийской команды.
«Если сравнить сегодняшние результаты с прошлогодними, мы вдвое сократили отставание от Mercedes, – рассказал Хорнер. – Теперь самое интересное – разгон к первому повороту. Макс будет стоять на правой стороне стартовой решетке, и мы надеемся, что он может воспользоваться слип-стримом за спиной соперников».
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