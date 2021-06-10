Хорнер: Перес опередил бы Ферстаппена, если бы не пит-стоп

В Баку Серхио Перес одержал свою первую победу за Red Bull. Мексиканец стартовал шестым, на первых кругах прорвался в топ-3 и опередил Льюиса Хэмилтона за счет более позднего пит-стопа. Первое место ему досталось после аварии Макса Ферстаппена.

Босс Red Bull Кристиан Хорнер похвалил Переса и отметил, что тот мог опередить даже Ферстаппена, если бы его пит-стоп не шел 4 секунды против 2 у Макса.

«Мы знали, что он был хорош здесь, но не знали, что настолько хорош, – сказал Хорнер. – Он был быстр весь уик-энд и ошибся только в первой попытке третьего сегмента квалификации.

Его гоночный темп был феноменален. Не иди его пит-стоп больше, он бы выехал прямо перед Максом. То, как он оборонялся от Льюиса, было классно. И эта победа должна добавить ему уверенности. Он уже третий в личном зачете и, думаю, превосходит собственные ожидания».