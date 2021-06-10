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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Хорнер: Перес опередил бы Ферстаппена, если бы не пит-стоп

Автор:
, редактор

В Red Bull остались крайне довольны работой Чеко в Баку

Хорнер: Перес опередил бы Ферстаппена, если бы не пит-стоп

В Баку Серхио Перес одержал свою первую победу за Red Bull. Мексиканец стартовал шестым, на первых кругах прорвался в топ-3 и опередил Льюиса Хэмилтона за счет более позднего пит-стопа. Первое место ему досталось после аварии Макса Ферстаппена.

Босс Red Bull Кристиан Хорнер похвалил Переса и отметил, что тот мог опередить даже Ферстаппена, если бы его пит-стоп не шел 4 секунды против 2 у Макса.

«Мы знали, что он был хорош здесь, но не знали, что настолько хорош, – сказал Хорнер. – Он был быстр весь уик-энд и ошибся только в первой попытке третьего сегмента квалификации.

Его гоночный темп был феноменален. Не иди его пит-стоп больше, он бы выехал прямо перед Максом. То, как он оборонялся от Льюиса, было классно. И эта победа должна добавить ему уверенности. Он уже третий в личном зачете и, думаю, превосходит собственные ожидания».

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McLaren недовольна работой судей в Баку: требуют наказать Цуноду

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McLaren недовольна работой судей в Баку: требуют наказать Цуноду
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Пилоты Серхио Перес
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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