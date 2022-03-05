Хорнер: Переговоры с директором гонки должны транслироваться

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По ходу минувшего сезона Формулы 1 радиопереговоры боссов команд и директора гонки (коим на тот момент был Майкл Маси) нередко выводили в прямой эфир. К тому же, часто главы коллективов пытались «давить» на Маси и доказывать свою правоту – это в том числе происходило и во время финальных кругов гонки в Абу-Даби, когда австралиец нарушил спортивный регламент, позволив перед рестартом вернуться в круг только определенным пилотам.

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По итогу FIA сообщила, что в грядущем сезоне ограничит коммуникацию между двумя упомянутыми сторонами, а сами переговоры больше не будут выноситься в прямой эфир.

Глава Red Bull Кристиан Хорнер рассказал, что считает принятое Международной автомобильной федерацией решение не совсем правильным.

«Вероятно, я ответственен за то, почему эти радиосообщения в принципе транслируются, – цитирует Хорнера издание Motor Sport Magazine. – Я всегда чувствовал, что публике будет интересно услышать, что происходит между пит-уоллом и директором гонки – мне казалось, при транслировании это не будет так часто использоваться. Но поскольку в прошлом году была серьезная борьба за чемпионат, идея озвучивания переговоров в эфире прижилась. Конечно, если я слышу, как босс какого-то коллектива лоббирует стюардов, то я должен защищать свою команду.

В конечном счете, хорошо, что теперь FIA будет определять, кто именно может говорить с судьями по радио – посмотрим, что из этого выйдет. Но я думаю, что это все равно должно быть доступно зрителям – болельщики имеют право слышать происходящие диалоги и лоббирования. Это часть спорта».