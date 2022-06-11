Хорнер ответил Йосу Ферстаппену на критику Red Bull

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На Гран При Монако победу одержал Серхио Перес, а лидер чемпионата и действующий обладатель титула Макс Ферстаппен добрался до финиша только третьим. После этого отец голландца Йос Ферстаппен заявил, что команда действовала в пользу Переса, что неверно, так как у Макса больше шансов на титул.

В Азербайджане главу Red Bull Кристиана Хорнера попросили прокомментировать слова Йоса.

«Отцы никогда не бывают полностью объективны, когда дело касается сыновей, – заявил Хорнер по телеканалу Sky Sports F1. – Йос взрослый человек, у него свое мнение. И это прекрасно, но это именно что его мнение, не более того. А в реальности обстановка была несколько иной.

По ходу гонки, глядя на те данные которыми мы обладали, мы поняли, что если бы приняли другую стратегию, провели пит-стоп, то в итоге пропустили бы вперед Джорджа Расселла».