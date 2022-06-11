Хорнер ответил Йосу Ферстаппену на критику Red Bull
Глава команды дал понять, что для него мнение отца чемпиона мира особо ничего не значит
На Гран При Монако победу одержал Серхио Перес, а лидер чемпионата и действующий обладатель титула Макс Ферстаппен добрался до финиша только третьим. После этого отец голландца Йос Ферстаппен заявил, что команда действовала в пользу Переса, что неверно, так как у Макса больше шансов на титул.
В Азербайджане главу Red Bull Кристиана Хорнера попросили прокомментировать слова Йоса.
«Отцы никогда не бывают полностью объективны, когда дело касается сыновей, – заявил Хорнер по телеканалу Sky Sports F1. – Йос взрослый человек, у него свое мнение. И это прекрасно, но это именно что его мнение, не более того. А в реальности обстановка была несколько иной.
По ходу гонки, глядя на те данные которыми мы обладали, мы поняли, что если бы приняли другую стратегию, провели пит-стоп, то в итоге пропустили бы вперед Джорджа Расселла».
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