Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Леклер пожаловался на падение мощности, которое сам и устроил Следующая / FIA еще раз уточнила правила въезда на пит-лейн в Баку
Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

Хорнер ответил Йосу Ферстаппену на критику Red Bull

Глава команды дал понять, что для него мнение отца чемпиона мира особо ничего не значит

Автор:
, Редактор
Хорнер ответил Йосу Ферстаппену на критику Red Bull
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

На Гран При Монако победу одержал Серхио Перес, а лидер чемпионата и действующий обладатель титула Макс Ферстаппен добрался до финиша только третьим. После этого отец голландца Йос Ферстаппен заявил, что команда действовала в пользу Переса, что неверно, так как у Макса больше шансов на титул.

В Азербайджане главу Red Bull Кристиана Хорнера попросили прокомментировать слова Йоса.

«Отцы никогда не бывают полностью объективны, когда дело касается сыновей, – заявил Хорнер по телеканалу Sky Sports F1. – Йос взрослый человек, у него свое мнение. И это прекрасно, но это именно что его мнение, не более того. А в реальности обстановка была несколько иной.

По ходу гонки, глядя на те данные которыми мы обладали, мы поняли, что если бы приняли другую стратегию, провели пит-стоп, то в итоге пропустили бы вперед Джорджа Расселла».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Леклер пожаловался на падение мощности, которое сам и устроил
Предыдущая новость

Леклер пожаловался на падение мощности, которое сам и устроил
Следующая новость

FIA еще раз уточнила правила въезда на пит-лейн в Баку

FIA еще раз уточнила правила въезда на пит-лейн в Баку
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Ферстаппен обвинил себя в поражении в квалификации Гран При Азербайджана
Формула 1

Ферстаппен обвинил себя в поражении в квалификации

Леклер удивился выигранному поулу Гран При Азербайджана
Формула 1

Леклер удивился выигранному поулу

Леклер пожаловался на падение мощности, которое сам и устроил Гран При Азербайджана
Формула 1

Леклер пожаловался на падение мощности, которое сам и устроил

Йос Ферстаппен Больше от
Йос Ферстаппен
Йос Ферстаппен пристыдил Red Bull за фаворитизм к Пересу Гран При Монако
Формула 1

Йос Ферстаппен пристыдил Red Bull за фаворитизм к Пересу

Йос Ферстаппен дебютирует в ралли
Формула 1

Йос Ферстаппен дебютирует в ралли

В Toro Rosso вспомнили, как посылали Йоса Ферстаппена матом
Формула 1

В Toro Rosso вспомнили, как посылали Йоса Ферстаппена матом

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях Гран При Азербайджана
Формула 1

Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях

Перес: Задержка в боксах стоила нам победы в квалификации Гран При Азербайджана
Формула 1

Перес: Задержка в боксах стоила нам победы в квалификации

Перес объяснил, почему Red Bull уступает Ferrari в Баку Гран При Азербайджана
Формула 1

Перес объяснил, почему Red Bull уступает Ferrari в Баку

Самое важное:

«Он умен и играет в свои игры». Элбон рассердился на Алонсо
Формула 1 Формула 1

«Он умен и играет в свои игры». Элбон рассердился на Алонсо

Хэмилтон не признал нарушения правил и вступил в спор с судьями
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон не признал нарушения правил и вступил в спор с судьями

«Мы почти ничего не видим». Расселл предсказал серьезную аварию
Формула 1 Формула 1

«Мы почти ничего не видим». Расселл предсказал серьезную аварию

Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях
Формула 1 Формула 1

Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.