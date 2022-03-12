Хорнер оценил продолжительность пит-стопов в сезоне-2022

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Команда из Милтон-Кинса является одной из лучших в Формуле 1 по скорости проведения пит-стопов – по ходу прошлого года ее механики восемь раз становились быстрейшими в этом компоненте по итогам Гран При. Им же принадлежит абсолютный рекорд: замена четырех колес за 1,88 секунды.

После перемен в регламенте машины стали заметно тяжелее – 798 кг вместо прежних 752. В частности, увеличится вес колес за счет новых 18-дюймовых дисков.

По мнению главы «Быков» Кристиана Хорнера, все эти факторы приведут к замедлению пит-стопов – впрочем, не очень значительному.

«Они будут занимать больше времени, – сказал Хорнер в интервью F1 TV. – Ведь колеса теперь тяжелее.

Очень сомневаюсь, что мы справимся быстрее двух секунд. Надеюсь, получится уложиться в две с небольшим. Это было бы очень здорово.

К счастью, с домкратом у нас работает Олаф [Янссен], он один из самых здоровенных людей в команде. Огромный крепкий южноафриканский парень – ведь для того, чтобы отрывать эти машины от земли, вам нужны крепкие мускулы».

В субботу Red Bull серьезно обновила свои машины – и Серхио Перес возглавил протокол по итогам первой половины дня. Хорнер рассказал, что доработки понравились гонщику.

«Он позитивно оценил поведение машины, – рассказал Кристиан. – время круга выглядит весьма неплохо. Понятно, что делать выводы еще рано, нам надо продолжать работать по своей программе.

Но пока и по данным, и по оценкам пилотов машина ведет себя именно так, как мы ожидали».