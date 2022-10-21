Хорнер отменил запланированную пресс-конференцию и начал консультации с FIA
Глава Red Bull Racing должен был выступить перед журналистами в пятницу утром в Остине, но внезапно отменил эти планы
В четверг пресс-служба Red Bull проинформировала представителей СМИ, что еще до начала пятничных заездов Гран При США и до старта традиционных пресс-конференций FIA Кристиан Хорнер проведет собственную встречу с репортерами. Ее тема была определена предельно ясно – реакция на недавний отчет FIA, в котором RBR названа нарушителем бюджетного лимита по итогам 2021 года.
В паддоке заговорили, что Хорнер стремится сыграть на опережение – высказаться еще до того, как организаторы чемпионата опубликуют какие-то подробности нарушений.
Однако поздно вечером в четверг стало известно, что пресс-конференция Кристиана не состоится. Источники Motorsport.com сообщили, что такое решение было принято прежде всего потому, что команда намерена прежде обсудить ситуацию с FIA, так как не хочет открытого противостояния.
В самой федерации ранее призвали Red Bull признать нарушения и согласиться на упрощенную процедуру, которая предусматривает менее серьезное наказание и гарантирует Максу Ферстаппену сохранение первого чемпионского титула.
Дополнительная информация: Адам Купер
СМИ разузнали детали бюджетных нарушений Red Bull
Большой босс Alpine: Пиастри имел полный доступ к нашим данным
Самое важное:
Мартин выиграл поул в Малайзии, Баньяя упал
Оба гонщика Ducati вылетели с трассы
Формула 1 создаст женскую гоночную серию
Это будут гонки поддержки, в которых примут участие молодые спортсменки
FIA завершила разбор событий в Японии. Вот самое важное из их отчета
Действия Пьера Гасли на «Сузуке» названы «безрассудными», а судьи FIA просто упустила француза из вида
Вторую тренировку в Остине отдали под тесты шин. Лучшим стал Леклер
На Гран При США прошла первая из двух запланированных испытательных сессий Pirelli. По этой причине оценить расстановку сил оказалось сложно