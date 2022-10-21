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Формула 1 Новость

Хорнер отменил запланированную пресс-конференцию и начал консультации с FIA

Глава Red Bull Racing должен был выступить перед журналистами в пятницу утром в Остине, но внезапно отменил эти планы

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Хорнер отменил запланированную пресс-конференцию и начал консультации с FIA
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В четверг пресс-служба Red Bull проинформировала представителей СМИ, что еще до начала пятничных заездов Гран При США и до старта традиционных пресс-конференций FIA Кристиан Хорнер проведет собственную встречу с репортерами. Ее тема была определена предельно ясно – реакция на недавний отчет FIA, в котором RBR названа нарушителем бюджетного лимита по итогам 2021 года. 

В паддоке заговорили, что Хорнер стремится сыграть на опережение – высказаться еще до того, как организаторы чемпионата опубликуют какие-то подробности нарушений. 

Однако поздно вечером в четверг стало известно, что пресс-конференция Кристиана не состоится. Источники Motorsport.com сообщили, что такое решение было принято прежде всего потому, что команда намерена прежде обсудить ситуацию с FIA, так как не хочет открытого противостояния. 

В самой федерации ранее призвали Red Bull признать нарушения и согласиться на упрощенную процедуру, которая предусматривает менее серьезное наказание и гарантирует Максу Ферстаппену сохранение первого чемпионского титула. 

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Дополнительная информация: Адам Купер

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