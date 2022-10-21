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В четверг пресс-служба Red Bull проинформировала представителей СМИ, что еще до начала пятничных заездов Гран При США и до старта традиционных пресс-конференций FIA Кристиан Хорнер проведет собственную встречу с репортерами. Ее тема была определена предельно ясно – реакция на недавний отчет FIA, в котором RBR названа нарушителем бюджетного лимита по итогам 2021 года.

В паддоке заговорили, что Хорнер стремится сыграть на опережение – высказаться еще до того, как организаторы чемпионата опубликуют какие-то подробности нарушений.

Однако поздно вечером в четверг стало известно, что пресс-конференция Кристиана не состоится. Источники Motorsport.com сообщили, что такое решение было принято прежде всего потому, что команда намерена прежде обсудить ситуацию с FIA, так как не хочет открытого противостояния.

В самой федерации ранее призвали Red Bull признать нарушения и согласиться на упрощенную процедуру, которая предусматривает менее серьезное наказание и гарантирует Максу Ферстаппену сохранение первого чемпионского титула.

Дополнительная информация: Адам Купер