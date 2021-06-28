После поражения на Гран При Штриии Льюис Хэмилтон сказал, что команда Mercedes обязательно должна добавить своей машине скорости, иначе взять верх в споре с Red Bull за титулы ей будет невероятно сложно.

В то же время, Тото Вольф заявил, что теперь 100% своих ресурсов Mercedes направит на подготовку к новому сезону Ф1, когда в чемпионате радикально изменятся правила.

Слова австрийца не внушили доверия Кристиану Хорнеру – тот объяснил, что это может быть отвлекающим маневром.

«Что делают в Mercedes – это, разумеется, их дело, – сказал руководитель "Быков" репортерам в Шпильберге. – Мы концентрируемся на собственной работе.

Но нам известно, что Тото любит переключать внимание на другую тему. Потому я просто не могу поверить, что они по ходу всей оставшейся части чемпионата не поставят на машину ни одной новинки.

Но, повторюсь, нам важно заниматься своими делами. Это поиск баланса между этим и следующим сезонами. Если ради этого придется потрудиться упорнее, чем другим командам, я совершенно не против».

Вольф, со своей стороны, отметил: «Мы приняли очень непростое решение. Но ведь новые правила касаются не только будущего года, но и последующих лет. А концепция машины станет совсем иной.

Сейчас уже практически все переключились на работу над новой машиной. Но кто-то сделал иной выбор. Red Bull в четверг и пятницу привезла несколько грузовиков с обновлениями. Это нормально, этот стратегия.

Сейчас она доказывает свою успешность – если судить по темпу, они просто в собственной лиге».

Перевес Red Bull над Mercedes в Кубке конструкторов после восьми Гран При достиг уже 40 очков.