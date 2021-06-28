Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Mercedes: Другие шины через неделю? Это ничего не изменит Следующая / Чжоу проведет пятничную тренировку в Австрии с Alpine
Формула 1 Новости

Хорнер отказался верить, что у Mercedes больше не будет обновлений

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

По мнению главы Red Bull, просто исключено, что действующие чемпионы мира проведут весь остаток нынешнего чемпионата без единой новой детали

Хорнер отказался верить, что у Mercedes больше не будет обновлений

После поражения на Гран При Штриии Льюис Хэмилтон сказал, что команда Mercedes обязательно должна добавить своей машине скорости, иначе взять верх в споре с Red Bull за титулы ей будет невероятно сложно. 

В то же время, Тото Вольф заявил, что теперь 100% своих ресурсов Mercedes направит на подготовку к новому сезону Ф1, когда в чемпионате радикально изменятся правила.  

Слова австрийца не внушили доверия Кристиану Хорнеру – тот объяснил, что это может быть отвлекающим маневром.

«Что делают в Mercedes – это, разумеется, их дело, – сказал руководитель "Быков" репортерам в Шпильберге. – Мы концентрируемся на собственной работе.  

Но нам известно, что Тото любит переключать внимание на другую тему. Потому я просто не могу поверить, что они по ходу всей оставшейся части чемпионата не поставят на машину ни одной новинки.

Но, повторюсь, нам важно заниматься своими делами. Это поиск баланса между этим и следующим сезонами. Если ради этого придется потрудиться упорнее, чем другим командам, я совершенно не против». 

Вольф, со своей стороны, отметил: «Мы приняли очень непростое решение. Но ведь новые правила касаются не только будущего года, но и последующих лет. А концепция машины станет совсем иной. 

Сейчас уже практически все переключились на работу над новой машиной. Но кто-то сделал иной выбор. Red Bull в четверг и пятницу привезла несколько грузовиков с обновлениями. Это нормально, этот стратегия. 

Сейчас она доказывает свою успешность – если судить по темпу, они просто в собственной лиге».

Перевес Red Bull над Mercedes в Кубке конструкторов после восьми Гран При достиг уже 40 очков.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Mercedes: Другие шины через неделю? Это ничего не изменит

Предыдущая новость

Mercedes: Другие шины через неделю? Это ничего не изменит

Следующая новость

Чжоу проведет пятничную тренировку в Австрии с Alpine

Чжоу проведет пятничную тренировку в Австрии с Alpine
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

В Mercedes объяснили поражение в Штирии «дурацкими настройками»

1 ч
2
Формула 1

Гран При Штирии: пять быстрых выводов

21 ч
3
Формула 1

Формула 1 пригласила Porsche и Audi на совещание по моторам

28 мин
4
MotoGP

Yamaha объявила о досрочном расторжении контракта с Виньялесом

3 ч
5
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Штирии

21 ч
Самое важное:
Формула 1 пригласила Porsche и Audi на совещание по моторам
Формула 1

Формула 1 пригласила Porsche и Audi на совещание по моторам

28мин
В Mercedes объяснили поражение в Штирии «дурацкими настройками»
Формула 1

В Mercedes объяснили поражение в Штирии «дурацкими настройками»

1 ч
Чжоу проведет пятничную тренировку в Австрии с Alpine
Формула 1

Чжоу проведет пятничную тренировку в Австрии с Alpine

1 ч
Хорнер отказался верить, что у Mercedes больше не будет обновлений
Формула 1

Хорнер отказался верить, что у Mercedes больше не будет обновлений

2 ч
Mercedes: Другие шины через неделю? Это ничего не изменит
Формула 1

Mercedes: Другие шины через неделю? Это ничего не изменит

5 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
Босс Haas узнал о проблемах Шумахера с сиденьем от его мамы Гран При Штирии
Формула 1

Босс Haas узнал о проблемах Шумахера с сиденьем от его мамы

Хорнер: Пит-стопы по новым правилам могут стать еще опаснее
Формула 1

Хорнер: Пит-стопы по новым правилам могут стать еще опаснее

В Mercedes объяснили, как собираются переиграть Red Bull
Формула 1

В Mercedes объяснили, как собираются переиграть Red Bull

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Хорнер назвал антикрыло Mercedes «амбарными воротами» Гран При Штирии
Формула 1

Хорнер назвал антикрыло Mercedes «амбарными воротами»

«Будем доминировать еще сильнее». Прогноз Марко на ГП Австрии Гран При Австрии
Формула 1

«Будем доминировать еще сильнее». Прогноз Марко на ГП Австрии

Ферстаппен остался без тормозов во время победной гонки Гран При Штирии
Формула 1

Ферстаппен остался без тормозов во время победной гонки

Самое читаемое Сегодня

В Mercedes объяснили поражение в Штирии «дурацкими настройками»
Формула 1 Формула 1

В Mercedes объяснили поражение в Штирии «дурацкими настройками»

Гран При Штирии: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1

Гран При Штирии: пять быстрых выводов

Формула 1 пригласила Porsche и Audi на совещание по моторам
Формула 1 Формула 1

Формула 1 пригласила Porsche и Audi на совещание по моторам

Yamaha объявила о досрочном расторжении контракта с Виньялесом
MotoGP MotoGP

Yamaha объявила о досрочном расторжении контракта с Виньялесом

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Штирии
Формула 1 Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Штирии

Mercedes: Другие шины через неделю? Это ничего не изменит
Формула 1 Формула 1

Mercedes: Другие шины через неделю? Это ничего не изменит

Мазеспиннер. Команда сделала Мазепину издевательский подарок
Формула 1 Формула 1

Мазеспиннер. Команда сделала Мазепину издевательский подарок

СМИ: Red Bull увеличила мощность мотора в обход правил
Формула 1 Формула 1

СМИ: Red Bull увеличила мощность мотора в обход правил

Самое важное:

Формула 1 пригласила Porsche и Audi на совещание по моторам
Формула 1 Формула 1

Формула 1 пригласила Porsche и Audi на совещание по моторам

В Mercedes объяснили поражение в Штирии «дурацкими настройками»
Формула 1 Формула 1

В Mercedes объяснили поражение в Штирии «дурацкими настройками»

Чжоу проведет пятничную тренировку в Австрии с Alpine
Формула 1 Формула 1

Чжоу проведет пятничную тренировку в Австрии с Alpine

Хорнер отказался верить, что у Mercedes больше не будет обновлений
Формула 1 Формула 1

Хорнер отказался верить, что у Mercedes больше не будет обновлений

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.