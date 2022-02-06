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Хорнер отбыл наказание за катарское нарушение

Босс Red Bull принял участие в семинаре по тренингу стюардов – так его «наказали» за высказывание в адрес маршала

Хорнер отбыл наказание за катарское нарушение
Автор:
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Соавтор:
Адам Купер
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По итогам квалификации в Катаре в ноябре прошлого года гонщик Red Bull Макс Ферстаппен получил наказание в пять позиций на стартовой решетке за игнорирование двойных желтых флагов. Глава «Быков» Кристиан Хорнер не был согласен с решением судей и обвинил в произошедшем «неконтролируемого маршала», который, по его мнению, неправильно вывесил режим двойных желтых флагов. 

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О высказывания Хорнера узнала FIA, и после гонки босса Red Bull вызвали к стюардам. По итогу Кристиану пришлось публично извиниться: в ходе расследования было выяснено, что маршал действовал в соответствие со спортивным кодексом Международной автомобильной федерации – а значит, обвинение Хорнера оказалось беспочвенным и, как следствие, неправдоподобным. За это Кристиан также сам предложил принять участие в семинаре стюардов, что он и сделал сегодня, 6 февраля. 

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