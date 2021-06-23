Хорнер опроверг рост мощности моторов Honda

Новые силовые установки, которые получили на Гран При Франции пилоты команд Red Bull и AlphaTauri, не отличаются по мощности от двигателей, использовавшихся ранее. Такое заявление сделал в паддоке трассы «Поль Рикар» руководитель команды Red Bull Кристиан Хорнер.

При этом британец опроверг точку зрения руководителя своих главных конкурентов – Тото Вольфа, возглавляющего коллектив Mercedes. «Они сделали заметный шаг вперед со своими двигателями, – чуть ранее заявил менеджер немецкой команды. – А их машина и раньше была хороша, в этом изначально не было никаких сомнений. Вот почему в нынешнем году борьба с ними будет особенно жесткой».

Хорнер напомнил, что в этом году возможности доработки силовых установок сильно ограничены с целью снижения расходов. Производителям моторов разрешено совершенствовать их конструкцию только с целью повышения надежности. И хотя в теории вполне возможны некие решения «двойного назначения», по словам экспертов, разница между двигателями, которые команды используют в начале и в конце сезона, в нынешнем году радикально сократится.

«Вторые моторы сделаны по тем же спецификациям, что и первые, – в частности заявил Хорнер. – А наша высокая скорость на прямых в «Поль-Рикаре» обсуловлена тем, что мы использовали более компактное заднее крыло. Не спорю, что специалисты Honda отлично выполняют свои обязанности, но серьезного роста мощности при переходе на новые двигатели мы не заметили».

Напомним, что клиенты Mercedes перешли на вторые в этом сезоне силовые установки на одну гонку раньше клиентов Honda: все автомобили команд Mercedes, McLaren, Aston Martin и Williams получили новые двигатели перед гонкой в Баку. Скорее всего, это было сделано с учетом специфики на трассы – видимо, на длинной прямой трассы в столице Азербайджана эффект от «свежего» мотора более заметен, чем на французском автодроме. При этом двигатели, использовавшиеся в начале сезона, по-прежнему могут время от времени ставиться на машины. К примеру, их использование по ходу пятничных тренировок является скорее правилом, чем исключением.