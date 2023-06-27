«Хорнер оказался прав». Марко признал, что зря позвал де Вриса

Ник де Врис очаровал Формулу 1 в прошлом сентябре, когда сменил за рулем Williams попавшего в больницу Алекса Элбона и почти без тренировок финишировал в гонке девятым, принеся коллективу из Гроу лучший результат всего сезона.

Пилот мгновенно оказался востребован – за него боролись три команды, и в итоге после переговоров с Хельмутом Марко Ник присоединился к AlphaTauri.

Однако сезон-2023 в его исполнении пока совершенно не впечатляет: де Врис не заработал ни одного очка, с трудом держит темп своего напарника Юки Цуноды и, как поговаривают, может быть уволен из команды уже в ближайшее время.

Как рассказал Марко в подкасте Inside Line F1, против контракта с де Врисом был даже Кристиан Хорнер. Когда 80-летнего австрийца спросили, часто ли у них с главой Red Bull Racing возникают разногласия, тот ответил: «Не слишком, но порой это случается. Последний случай… Я бы сказал, с де Врисом.

Понятно, что это вопрос AlphaTauri, но у нас большая семья, и мы прислушиваемся друг к другу. И он [Хорнер] был не в восторге от идеи с де Врисом».

Гоночный консультант добавил: «Пока все выглядит так, что он был прав».

Юки Цунода, AlphaTauri AT04, Ник де Врис, AlphaTauri AT04 Фото: Red Bull Content Pool

Также разговор зашел о Мике Шумахере – пригласить немца в AlphaTauri зимой предлагал глава этой команды Франц Тост, но Марко заблокировал такую идею.

«Франц хотел взять Мика, но ведь тот всю карьеру был в Академии Ferrari, – объяснил консультант. – Безусловно, AlphaTauri – это наша юниорская команда. Но де Врис [даже не будучи воспитанником Red Bull] имел одно существенное отличие от Шумахера. Он провел в Ф1 всего одну гонку, очень успешную гонку в Монце. И потому вписывался в нашу философию».

В восьми первых Гран При сезона-2023 лучшим результатом Ника де Врис стало одно 12-е место, голландец ни разу не добрался до финала квалификации.