Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

Льюис Хэмилтон лишился лидерства на Гран При России из-за штрафов, вызванных предстартовой тренировкой в неположенном месте. Расследование показало, что пилот получил разрешение на такую тренировку от своего гоночного инженера.

В сентябре Mercedes уже допускала подобную ошибку с Хэмилтоном, позвав его на пит-стоп, когда пит-лейн был закрыт. Тогда, на Гран При Италии, это привело к победе Пьера Гасли. В Сочи первое место досталось Валттери Боттасу.

Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер считает, что подобные ошибки могут указывать на излишнюю уверенность Mercedes в своих силах.

«Вот почему мы отчаянно хотим, чтобы наша машина была способна бороться с их, – сказал Хорнер. – Потому, что в плане различных процедур наша команда очень сильна.

Мы можем только сосредоточиться на себе. Очевидно, что у Mercedes есть проблемы. Легко начать спотыкаться, когда ты все время впереди. Если так долго доминируешь, можно стать самодовольным».

Но несмотря на ошибки Mercedes, Хорнер не рассчитывает поравняться с ними даже в следующем сезоне: «Большая возможность будет в 2022 году. В 2021-м у нас останется ДНК нынешних машин, многие их части останутся прежними.

Но это не значит, что мы не сможем лучше раскрыть потенциал своей машины и эффективно ее развивать. Думаю, мы можем сократить отставание».