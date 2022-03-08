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Формула 1 Новости

Хорнер объяснил, почему выступал за Маси. Дело не в гонках

Глава Red Bull в очередной раз признал отставку Майкла Маси несправедливой

Хорнер объяснил, почему выступал за Маси. Дело не в гонках
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Судьба титула чемпиона Формулы 1 решилась на последних кругах последнего Гран При 2021 года. Победу одержал Макс Ферстаппен, но произошло это благодаря серии решений директора гонки Майкла Маси. Эти решения многими (в первую очередь проигравшим Льюисом Хэмилтоном и его командой Mercedes) оспаривались. В результате итоги года не пересмотрели, но Маси отправили в отставку.

Одним из тех, кто последовательно защищал Маси, является глава Red Bull Кристиан Хорнер. В свежем интервью BBC он рассказал, что дело вовсе не в благодарности к Маси за титул Ферстаппена.

«Мы сами пострадали от многих ошибок Маси, но нужно понимать, что он находился под очень высоким давлением на должности в спорте, где вообще ставки очень высоки, – сказал Хорнер. – Что неприемлемо, так это троллинг и онлайн-травля, угрозы жизни и здоровью его семье. Это не может быть принято никаким образом. Это не имеет отношения к гонкам. Это просто односторонняя травля, и я не допущу никогда такого ни в своей жизни, ни в своей команде.

Я поддержал Майкла хотя бы потому, что чувствовал, что он не получает никакой поддержки. Это не потому, что мне так было выгодно. Его просто размазывали по стенке, против него велась очень агрессивная компания. Я всегда заступлюсь за каждого, кто подвергается травли. Травля для меня неприемлема».

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