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Формула 1 / Гран При Катара Новости

Хорнер объяснил, почему Red Bull не подала протест на крыло Mercedes

Автор:
, главный редактор Motorsport-Total (Германия)

Уик-энд в Катаре прошел на фоне жесткого обмена репликами между двумя топ-командами Ф1, однако дальше слов пока не зашло…

Хорнер объяснил, почему Red Bull не подала протест на крыло Mercedes

После этапа в Бразилии и без того непростые отношения Mercedes и Red Bull обострились до предела: в одной из команд остались в высшей степени недовольны действиями Макса Ферстаппена в борьбе с Льюисом Хэмилтоном, в другой не уставали повторять о незаконности заднего крыла на черной машине W12.

Дошло до того, что глава «быков» Кристиан Хорнер прямо заявил о намерении подать протест в отношении машины соперников. 

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Однако в воскресенье сильнейшим стал Хэмилтон, его машина прошла все проверки FIA – и в Red Bull не стали оспаривать результат Льюиса. Почему же слова Хорнера разошлись с делами?

Дело в том, что по ходу катарской гонки максимальная скорость действующего чемпиона в конце прямой оказалась даже ниже, чем у Ферстаппена – результат Макса был на 1,1 км/ч выше. При этом оба уступили почти 20 км/ч лучшему результату Даниэля Риккардо (344,1 км/ч), показанному с открытой DRS.

Особенность работы камеры замера скорости в том, что она фиксирует результат гонщиков вне зависимости от того, открыта или закрыта у них плоскость заднего крыла, разгоняются ли те в слип-стриме за соперниками или нет. Потому в командах оценивают не максимальный результат, а данные GPS – это куда более надежный и объективный инструмент.  

Именно потому Red Bull и не стала оспаривать законность конструкции Mercedes W12. «В гонке их скорость на прямых соответствовала нашим ожиданиям, – объяснил Хорнер журналистам. – Это произошло впервые за много гонок, и мы считаем это обнадеживающим знаком».

После квалификации FIA провела дополнительные проверки машин, которые в том числе затронули заднее крыло. Как стало известно Motorsport.com, тест состоял в приложении нагрузки, направленной вниз, к верхней плоскости. Он призван проверить, что та не изгибается настолько, что полностью закрывает просвет до нижней. 

Если это происходит, то на высокой скорости за счет аналогичной деформации резко снижается прижимная сила. В Red Bull подозревали, что Mercedes использует такой прием – об этом, в частности, не раз говорил главный конструктор Эдриан Ньюи, опираясь на поведение контрольных меток.

Новые проверки носили экспериментальный характер и не являются частью регламента, но в Red Bull приветствовали их. Хорнер сказал: «Я рад, что все так внимательно контролируется. Появление новых тестов – хороший знак, это не позволит обходить регламент».

Есть основания говорить, что как раз из-за введения этой проверки в Mercedes заменили спецификацию заднего крыла на своих машинах. Разница в максимальной скорости говорит сама за себя. 

«Впервые с Сильверстоуна мы близки с Mercedes по максимальной скорости», – сказал Хорнер. И хотя Red Bull проиграла сражение в Катаре главным соперникам, очень может быть, что давление команды на FIA и ответные действия федерации заметно повысят шансы «Быков» выиграть войну за титул. 

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