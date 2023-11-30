Хорнер объяснил, почему Red Bull может остаться без титулов в 2024-м
Руководитель Red Bull Racing напомнил о событиях 2021-го, назвав их примером непредсказуемости Формулы 1
Сезон 2020 года прошел в Формуле 1 при тотальном доминировании Mercedes: из 17 Гран При укороченного коронавирусного чемпионата гонщики команды выиграли 13. Льюис Хэмилтон поднимался на вершину подиума 11 раз и с легкостью завоевал седьмой чемпионский титул.
За зиму правила практически не поменялись, потому все предсказывали Льюису и его команде еще одну легкую прогулку к успеху. Но в реальности все оказалось совсем не так. Red Bull удалось серьезно прибавить в скорости, и сезон-2021 прошел под знаком острейшего противостояния между Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном.
В итоге Кубок конструкторов достался Merceedes, однако голландский пилот взял верх в драматичном финале на «Яс-Марине».
По мнению бессменного босса RBR Кристиана Хорнера, та история должна служить напоминанием о том, сколь быстро все может меняться в Формуле 1 даже при стабильности регламента.
«Если вы помните 2020-й, доминирование Mercedes было на тот момент одним из самых убедительных в истории, – сказал британец. – Но в 2021-м мы смогли побить их.
В этот раз правила тоже меняются лишь по мелочам, ничего серьезного. Но мы видим, как соперники сокращают отставание, особенно на отдельных трассах. К тому же, технически конструкция разных машин становится все ближе.
При стабильных правилах силы всегда выравниваются. Не думаю, что нам удастся повторить такой сезон, как получилось в этот раз. При этом, конечно же, я надеюсь, что мы сможем перенести все сильные стороны RB19 в новую машину и благодаря этому сумеем отстоять титулы».
Стоит отметить, что сейчас изменения в правилах будут даже менее масштабными, чем в 2020/21 годах, когда была скорректирована геометрия днища, и это значительно ударило по Mercedes.
Говоря о том, что удалось соперникам его команды в сезоне-2023, Хорнер добавил: «Наши преследователи все время менялись. Вперед выходила то McLaren, то Ferrari, в какой-то момент здорово усилилась Mercedes. Все варьировалось от этапа к этапу».
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