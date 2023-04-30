Хорнер объяснил пит-стоп Макса в Баку. Вышло не особо убедительно
Руководитель Red Bull рассказал, почему команда отдала своему пилоту приказ, в итоге стоивший тому победы
Сюжет Гран При Азербайджана оказался в целом незатейливым: в дебюте лидировал Макс Ферстаппен, без проблем опередивший стартовавшего с поула Шарля Леклера, но не самый удачный момент, выбранный командой для пит-стопа чемпиона, позволил выйти вперед его партнеру Серхио Пересу, который и довел гонку до победы.
После финиша голландец не стал открыто критиковать команду, но был явно недоволен ее действиями.
Особенность ситуации была в том, что Ферстаппену отдали приказ ехать за новыми шинами, когда нейтрализация гонки после остановки на трассе Ника да Вриса казалось неминуемой, но фактически судьи еще не объявили ее. Решение о выезде машины было озвучено в тот момент, когда Макс как раз возвращался на трассу.
Репортеры попросили главу RBR Кристана Хорнера объяснить выбор тактического штаба.
«Мы решили провести Максу пит-стоп, потому что у него уже понемногу начинались сложности с задней резиной, – ответил британский менеджер. – А Серхио в тот момент уже был вплотную за ним.
Потому мы решили, что с тактической точки зрения это оптимальный момент для пит-стопа».
Ник де Врис, AlphaTauri AT04, после аварии
Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Также Хорнер признал, что по кадрам трансляции не было достаточно ясно видно, какие именно повреждения получила машина де Вриса.
«Та картинка, которая у нас была, показывала, что все четыре колеса на месте, – продолжил глава Red Bull. – Он не влетел в ограждение, а мотор работал.
Казалось, что гонщик пытается включить заднюю передачу. В такие моменты ты никогда не рассчитываешь, что появится машина безопасности. Обычно ее выпускают, когда кто-то доезжает до барьера. Но тут все выглядело иначе.
Только потом появились повторы, на которых стало ясно, что рычаги подвески переломаны».
Примечательно, что в Red Bull изначально хотели провести пит-стоп Переса на том же круге, что и у Ферстаппена, но потом отказались от этой идеи.
«Понятно, что сейчас проще всего рассуждать, что надо было подождать еще круг [с остановкой Макса], – объяснил Хорнер. – Но в тот момент мы не могли знать, что решат в Ferrari для Леклера и не обгонит ли он обоих наших парней разом.
Так что признаюсь, мы рассматривали двойной пит-стоп. Это одна из тех вещей, про которую можно сказать – хорошо, что она все же не случилась».
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