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Хорнер объяснил Пересу, как не потерять место в Red Bull

Глава команды из Милтон-Кинса похвалил своего гонщика на прогресс, но назвал сезон-2023 определяющим для его будущего

Нильс Дейкстерхейс
Автор:
Хорнер объяснил Пересу, как не потерять место в Red Bull
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Серхио Перес пришел в Red Bull Racing перед сезоном 2021 года – мексиканец стал первым за долгое время пилотом, который получил место в команде, не будучи ее воспитанником. На протяжении двух последних чемпионатов Перес успешно справлялся с той задачей, которую перед ним ставили: держался поблизости от лидера «Быков» Макса Ферстаппена, приносил весомые очки в Кубок конструкторов и выигрывал пару Гран При за год.

При этом Серхио ни разу – если не считать короткого периода весной 2022-го – не навязывал Ферстаппену реальной борьбы внутри команды. 

Нынешний контракт мексиканца действует до конца 2024 года, но гонщику уже 33 года, потому его будущее вызывает понятные вопросы. 

Недавно глава RBR Кристиан Хорнер дал понять, что в Милтон-Кинсе довольны Пересом, однако его будущее напрямую связано с результатами выступлений. Британского менеджера спросили, что бы он посоветовал пилоту, чтобы оказывать более серьезную конкуренцию Ферстаппену.

«Улучшить свое время на круге, – ответил тот. – Макс – очень сложные соперник. Пожалуй, сейчас его можно считать абсолютным ориентиром в Ф1.

Когда у вас в напарниках такой гонщик, это непросто. Но Серхио достаточно зрелый пилот, чтобы справиться с этим. Он постоянно становится сильнее, чем очень помогает нам.

При этом 23 Гран При нынешнего сезона будут иметь для Серхио определяющее значение. Нам очень важно, чтобы результаты команде приносил не только Макс».

Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing

Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing

Фото: Red Bull Content Pool

Хорнер добавил, что пока Пересу не за что опасаться: «Сейчас Серхио явно обрел уверенность в себе, и ему важно постоянно демонстрировать свой максимум – это касается не только соперничества с Максом, но и борьбы с парнями Фреда Вассера (гонщиками Ferrari – прим.ред.), джентльменами из Mercedes, да еще и гонщиками на зеленых машинах [Aston Martin].  

Собственно, именно за качества, позволяющие делать это, мы и взяли его. Мы поняли, что поспешили сделать напарниками Макса двух предыдущих гонщиков [Пьера Гасли и Алекса Элбона]. У Серхио тоже были неудачи. Но он универсальный пилот и первоклассный командный игрок. Он вносит реальный вклад в развитие машины, а еще и ним очень просто работать. 

Собственно, потому мы и взяли его».

Перес выиграл за рулем Red Bull четыре Гран При, а по итогам сезона-2022 стал третьим в чемпионате пилотов. 

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