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Формула 1 / Гран При Бельгии Новости

Хорнер объяснил невероятную скорость Ферстаппена в Спа

По мнению главы Red Bull все дело в дорожном просвете

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Хорнер объяснил невероятную скорость Ферстаппена в Спа
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Накануне Гран При Бельгии в паддоке появились слухи о том, что Red Bull подготовила для этапа новое шасси, в котором наконец удалось устранить проблему излишнего веса.

И действительно, по крайней мере Макс Ферстаппен был и в квалификации, и в гонке значительно быстрее своих соперников.

Но как позже заявил глава «Быков» Кристиан Хорнер, никакого нового шасси у них не было, а скорость скорее можно объяснить требованиями FIA по недопущению «козления» болидов, которое в большей степени затронуло другие команды.

«Думаю, трасса сыграла нам на рук, – сказал Хорнер. – У нас очень эффективная машина, и нам повезло найти очень удачные настройки. Ну и Макс пилотировал феноменально с самого первого круга.

Однако никакого нового, облегченного шасси мы в Спа не привозили. Дело не в нем. Думаю, что требования по борьбе с вертикальными колебаниями затронули другие команды сильнее, чем нас. Мы толком ничего не меняли в машине. Да, здесь все вынуждены ставить высокий дорожный просвет. Но и мы тоже.

Дело в том, что именно наши болиды с самого начала были заточены под большой дорожный просвет, вы видели это и на других трассах. Такова наша изначальная концепция, и она отличается от концепций других команд. Возможно на других трассах, где можно опустить машины пониже, мы растеряем наше преимущество».

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