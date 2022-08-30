Хорнер объяснил невероятную скорость Ферстаппена в Спа
По мнению главы Red Bull все дело в дорожном просвете
Накануне Гран При Бельгии в паддоке появились слухи о том, что Red Bull подготовила для этапа новое шасси, в котором наконец удалось устранить проблему излишнего веса.
И действительно, по крайней мере Макс Ферстаппен был и в квалификации, и в гонке значительно быстрее своих соперников.
Но как позже заявил глава «Быков» Кристиан Хорнер, никакого нового шасси у них не было, а скорость скорее можно объяснить требованиями FIA по недопущению «козления» болидов, которое в большей степени затронуло другие команды.
«Думаю, трасса сыграла нам на рук, – сказал Хорнер. – У нас очень эффективная машина, и нам повезло найти очень удачные настройки. Ну и Макс пилотировал феноменально с самого первого круга.
Однако никакого нового, облегченного шасси мы в Спа не привозили. Дело не в нем. Думаю, что требования по борьбе с вертикальными колебаниями затронули другие команды сильнее, чем нас. Мы толком ничего не меняли в машине. Да, здесь все вынуждены ставить высокий дорожный просвет. Но и мы тоже.
Дело в том, что именно наши болиды с самого начала были заточены под большой дорожный просвет, вы видели это и на других трассах. Такова наша изначальная концепция, и она отличается от концепций других команд. Возможно на других трассах, где можно опустить машины пониже, мы растеряем наше преимущество».
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