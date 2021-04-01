Хотя в прошлом году Макс Ферстаппен и принес Red Bull две победы в гонках, а также чаще всех навязывал борьбу соперникам из Mercedes, итоговое положение в Кубке конструкторов весьма наглядно отражает расстановку сил: «Быки» заработали 319 очков против 573 у чемпионов мира.

И хотя этой зимой серьезные доработки машин были запрещены. на Гран При Бахрейна именно у Red Bull было заметное преимущество в чистой скорости: в квалификации Ферстаппен опередил Льюиса Хэмилтона почти на четыре десятых.

Среди факторов, которые позволили команде из Милтон-Кинса столь серьезно продвинуться вперед, ее руководитель Кристиан Хорнер отметил вопрос с корреляцией: в 2020-м году данные, полученные в аэродинамической трубе и средствах вычислительной гидродинамики (CFD) недостаточно хорошо подтверждались на реальной трассе, что очень затрудняло подготовку обновлений для машины.

«В прошлом году мы пришли к пониманию, что имеем здесь слабое место, – признался Хорнер в интервью Sky Sports. – В итоге нам все же удалось разобраться, как именно трактовать данные из трубы и CFD, чтобы учитывать неполную корреляцию при анализе данных.

Поняв это, мы направили серьезные усилия всей инженерной бригады на исправление ситуации. Надеюсь, в этот раз наше шасси станет хорошей базой, которая позволит двигаться вперед по ходу всего сезона».