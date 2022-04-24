Хорнер объяснил, что дало Red Bull преимущество над Ferrari

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Гран При Эмилии-Романьи стал первым европейским этапом Формулы 1 в этом сезоне, так что логично было бы ожидать от команд технических новинок. Однако из-за формата уик-энда со спринтерской гонкой, когда квалификации предшествует всего одна тренировка и сложно настроить машину, многие от обновлений отказались.

Но не Red Bull. Именно это решение привело к победному дублю, считает глава «Быков» Кристиан Хорнер.

«Мы добились именно того, что нам было нужно после неудачного этапа в Австралии, – сказал Хорнер. – Мы рискнули привезти сюда небольшие обновления, и к счастью это сработало. Это было опасно, так как у нас была только одна тренировка, чтобы все настроить.

Но мы атаковали в этот уик-энд с самого его начала, и оба наших пилота были невероятны. Это один из лучших дней в истории нашей команды.

Впереди еще долгий сезон, но этот уик-энд прибавил нам уверенности. Нам было важно сократить разрыв по очкам с Ferrari и в личном, и в коммандном зачетах.

Что касается вылета Леклера, то это произошло ровно в том месте, где он на каждом круге был быстрее Переса. Ошибки случаются, и он молодец, что смог минимизировать потери и финишировать шестым. Ну а мы, благодаря его вылету, смогли сильнее сократить отрыв по очкам».