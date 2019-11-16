Хорнер объяснил, чем Элбон заслужил место в Red Bull на 2020-й

Незадолго до Гран При Бразилии команда Red Bull Racing объявила имя напарника Макса Ферстаппена на будущий сезон. Алекс Элбон, который перешел в команду во время летнего перерыва, сохранил свое место. При этом конкуренцию ему составляли Пьер Гасли и Даниил Квят, но оба в итоге остались в Toro Rosso.

На пресс-конференции по ходу уик-энда на «Интерлагосе» глава команды Кристиан Хорнер объяснил этот выбор.

«Он проделывает отличную работу по ходу своего первого года в Формуле 1, – сказал британец об Элбоне. – Он неплохо начал в Toro Rosso, и мы воспользовались возможностью, чтобы посмотреть на него в топ-команде.

Так вот, после перехода он ни разу не финишировал ниже шестого места при том, что ему приходилось стартовать и с последнего ряда, и даже с пит-лейна.

На самом деле, он выступает ожидаемо хорошо. Делится данными с командой, улучшает свою скорость. И это при том, что на некоторых трассах, в некоторых странах он раньше вообще не был ни разу. Например, вот здесь в Бразилии. Он определенно заслужил свое место».

Начиная с Гран При Бельгии, Элбон заработал 68 очков, тогда как Ферстаппен – только 54.