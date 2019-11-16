Хорнер объяснил, чем Элбон заслужил место в Red Bull на 2020-й
По словам руководителя команды из Милтон-Кинса, в дебютном сезоне гонщик продемонстрировал достаточно, чтобы остаться в главной команде «Быков».
Незадолго до Гран При Бразилии команда Red Bull Racing объявила имя напарника Макса Ферстаппена на будущий сезон. Алекс Элбон, который перешел в команду во время летнего перерыва, сохранил свое место. При этом конкуренцию ему составляли Пьер Гасли и Даниил Квят, но оба в итоге остались в Toro Rosso.
На пресс-конференции по ходу уик-энда на «Интерлагосе» глава команды Кристиан Хорнер объяснил этот выбор.
«Он проделывает отличную работу по ходу своего первого года в Формуле 1, – сказал британец об Элбоне. – Он неплохо начал в Toro Rosso, и мы воспользовались возможностью, чтобы посмотреть на него в топ-команде.
Так вот, после перехода он ни разу не финишировал ниже шестого места при том, что ему приходилось стартовать и с последнего ряда, и даже с пит-лейна.
На самом деле, он выступает ожидаемо хорошо. Делится данными с командой, улучшает свою скорость. И это при том, что на некоторых трассах, в некоторых странах он раньше вообще не был ни разу. Например, вот здесь в Бразилии. Он определенно заслужил свое место».
Начиная с Гран При Бельгии, Элбон заработал 68 очков, тогда как Ферстаппен – только 54.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Александр Элбон
|Автор
|Сергей Иванов
Хорнер объяснил, чем Элбон заслужил место в Red Bull на 2020-й
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