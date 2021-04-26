Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Масса: Проблемы Боттаса и Феттеля в голове Следующая / Уэббер: Red Bull готова к титулу и умеет за него бороться
Формула 1 / Новость

Хорнер обвинил Вольфа в психологическом давлении

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Босс Red Bull уверен, что соперники специально выставляют его команду фаворитом сезона

Хорнер обвинил Вольфа в психологическом давлении

Red Bull выглядела быстрее Mercedes на Гран При Бахрейна и Эмилии-Романьи, из-за чего босс немецкой команды Тото Вольф назвал «быков» фаворитами сезона. Однако глава RBR Кристиан Хорнер уверен, что так Вольф пытается создать давление на конкурентов.

«Конечно, они говорят это, чтобы создать давление на нас, сказал Хорнер. Было понятно, что Тото обязательно станет называть Red Bull фаворитом, чтобы создать впечатление, будто они нас догоняют.

Но, честно говоря, я нас фаворитами не считаю. Мы боремся с победителями семи последних чемпионатов. Не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, кто тут фаворит».

Также Хорнер заметил, что определять расклад сил в этом сезоне еще рано: «Я всегда говорил, что потребуется три-четыре гонки, чтобы понять расстановку сил. И я все еще так думаю. К концу гонки в Барселоне картина станет яснее».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Масса: Проблемы Боттаса и Феттеля в голове

Предыдущая новость

Масса: Проблемы Боттаса и Феттеля в голове

Следующая новость

Уэббер: Red Bull готова к титулу и умеет за него бороться

Уэббер: Red Bull готова к титулу и умеет за него бороться
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Тото Вольф , Кристиан Хорнер
Автор Джонатан Нобл

Самое читаемое

1
Формула 1

Хорнер обвинил Вольфа в психологическом давлении

2
Формула 1

Red Bull попыталась «увести» у Mercedes еще несколько мотористов. Ответ был жестким

3
Формула 1

Официально: в 2021 году Формула 1 проведет 3 спринта

4
Формула 1

Чемпион Ф1 осудил FIA за то, что Мазепину дали лицензию, а Херте – нет

5
Формула 1

Спринты должны официально появиться в Ф1 на этой неделе

Самое важное:
Официально: в 2021 году Формула 1 проведет 3 спринта
Формула 1

Официально: в 2021 году Формула 1 проведет 3 спринта

Уэббер: Red Bull готова к титулу и умеет за него бороться
Формула 1

Уэббер: Red Bull готова к титулу и умеет за него бороться

Хорнер обвинил Вольфа в психологическом давлении
Формула 1

Хорнер обвинил Вольфа в психологическом давлении

Масса: Проблемы Боттаса и Феттеля в голове
Формула 1

Масса: Проблемы Боттаса и Феттеля в голове

Чемпион Ф1 осудил FIA за то, что Мазепину дали лицензию, а Херте – нет
Формула 1

Чемпион Ф1 осудил FIA за то, что Мазепину дали лицензию, а Херте – нет

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Джонатан Нобл More from
Джонатан Нобл
Спринты должны официально появиться в Ф1 на этой неделе
Формула 1 / Новость

Спринты должны официально появиться в Ф1 на этой неделе

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Автоспорт появится на Олимпиаде. Но только на виртуальной
eSports / Новость

Автоспорт появится на Олимпиаде. Но только на виртуальной

More from
Тото Вольф
Коллес: Вольф – ручная собачка Стролла. Это слова Берни
Формула 1 / Новость

Коллес: Вольф – ручная собачка Стролла. Это слова Берни

Вольф явно зол на Расселла за аварию с Боттасом. Требует смотреть на вещи шире и пугает дешевым монокубком Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Вольф явно зол на Расселла за аварию с Боттасом. Требует смотреть на вещи шире и пугает дешевым монокубком

Эллисон отказался от поста главы Mercedes
Формула 1 / Новость

Эллисон отказался от поста главы Mercedes

Самое читаемое Сегодня

Хорнер обвинил Вольфа в психологическом давлении
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер обвинил Вольфа в психологическом давлении

Red Bull попыталась «увести» у Mercedes еще несколько мотористов. Ответ был жестким
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull попыталась «увести» у Mercedes еще несколько мотористов. Ответ был жестким

Официально: в 2021 году Формула 1 проведет 3 спринта
Формула 1 Формула 1 / Новость

Официально: в 2021 году Формула 1 проведет 3 спринта

Чемпион Ф1 осудил FIA за то, что Мазепину дали лицензию, а Херте – нет
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион Ф1 осудил FIA за то, что Мазепину дали лицензию, а Херте – нет

Спринты должны официально появиться в Ф1 на этой неделе
Формула 1 Формула 1 / Новость

Спринты должны официально появиться в Ф1 на этой неделе

Экс-пилот Toro Rosso вернется в гонки после 6 лет перерыва
Формула 1 Формула 1 / Новость

Экс-пилот Toro Rosso вернется в гонки после 6 лет перерыва

Уэббер: Red Bull готова к титулу и умеет за него бороться
Формула 1 Формула 1 / Новость

Уэббер: Red Bull готова к титулу и умеет за него бороться

«Такие не учатся». Комментатор Ф1 разнес Мазепина
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Такие не учатся». Комментатор Ф1 разнес Мазепина

Самое важное:

Официально: в 2021 году Формула 1 проведет 3 спринта
Формула 1 Формула 1 / Новость

Официально: в 2021 году Формула 1 проведет 3 спринта

Уэббер: Red Bull готова к титулу и умеет за него бороться
Формула 1 Формула 1 / Новость

Уэббер: Red Bull готова к титулу и умеет за него бороться

Хорнер обвинил Вольфа в психологическом давлении
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер обвинил Вольфа в психологическом давлении

Масса: Проблемы Боттаса и Феттеля в голове
Формула 1 Формула 1 / Новость

Масса: Проблемы Боттаса и Феттеля в голове

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.