Хорнер обвинил Вольфа в психологическом давлении

Red Bull выглядела быстрее Mercedes на Гран При Бахрейна и Эмилии-Романьи, из-за чего босс немецкой команды Тото Вольф назвал «быков» фаворитами сезона. Однако глава RBR Кристиан Хорнер уверен, что так Вольф пытается создать давление на конкурентов.

«Конечно, они говорят это, чтобы создать давление на нас, сказал Хорнер. Было понятно, что Тото обязательно станет называть Red Bull фаворитом, чтобы создать впечатление, будто они нас догоняют.

Но, честно говоря, я нас фаворитами не считаю. Мы боремся с победителями семи последних чемпионатов. Не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, кто тут фаворит».

Также Хорнер заметил, что определять расклад сил в этом сезоне еще рано: «Я всегда говорил, что потребуется три-четыре гонки, чтобы понять расстановку сил. И я все еще так думаю. К концу гонки в Барселоне картина станет яснее».