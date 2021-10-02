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Формула 1 Новости

Хорнер обвинил Вольфа в подковерной игре

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Глава Red Bull также усомнился в заслугах Тото Вольфа в создании чемпионской команды Mercedes

Хорнер обвинил Вольфа в подковерной игре

Нынешний сезон Формулы 1 стал одним из наиболее напряженных в плане борьбы за титул за последние годы. Впервые с начала гибридной эры в Формуле 1 у команды Red Bull появился значительный шанс сломить монополию Mercedes на победы в личном зачете и Кубке конструкторов.

И чем ближе к концу сезона, тем большее напряжение наблюдается и между руководителями команд, Тото Вольфом и Кристианом Хорнером. Теперь Хорнер прямо обвинил Вольфа в попытке повлиять на FIA, а также усомнился в способности австрийца руководить командой в условиях жесткого противостояния.

«Мы сражались за титул с McLaren, когда за них выступал Льюис Хэмилтон, – заявил Хорнер агентству PA. – Мы сражались с Ferrari, когда ими руководил Стефано Доменикали, а в лидером команды был Фернандо Алонсо. И атмосфера тогда была совсем иной.

Теперь гораздо больше подковерной игры. FIA следует хорошенько почистить свой почтовый ящик от писем Тото в конце этого года. Вольф никогда не сталкивался с настоящей борьбой. Он унаследовал от Росса Брауна очень сильную команду и проделал отличную работу по сохранению этого потенциала.

Только сейчас он столкнулся с реальным давлением со стороны соперников. И люди по разному реагируют на подобные ситуации».

Хорнер также высказался в отношении Льюиса Хэмилтона, намекнув, что семикратному чемпиону, возможно, пора уступить место на вершине молодому Максу Ферстаппену.

«Льюису нравится играть и манипулировать людьми, – сказал Хорнер. – Просто с Максом это не работает. Сейчас именно Льюис оказался под давлением. Он близок к тому, чтобы стать самым успешным пилотом всех времен, ему нужно защищать свой титул. А Максу всего 24, у него все впереди, и в начале этого сезона он был аутсайдером. Так что он пришел за тем, чтобы просто получать удовольствие от гонок.

Время не стоит на месте. Льюис феноменальный гонщик, чемпион, достигший очень много. Но всегда приходит следующее поколение пилотов».

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