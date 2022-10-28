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Формула 1 Новость

Хорнер обвинил соперников Red Bull в лоббировании максимального штрафа

Глава команды назвал наказание за превышение лимита бюджета «огромным» и «драконовским»

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Хорнер обвинил соперников Red Bull в лоббировании максимального штрафа
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В пятницу FIA объявила, что за превышение лимита бюджетов в сезоне-2021 на $2,2 млн команда Red Bull заплатит штраф в $7 млн, а также потеряет в будущем году 10% времени работы в аэродинамической трубе. 

В отчете сказано, что такие санкции наложены потому, что команда не стремилась обмануть соперников или получить нечестное преимущество, а нарушение стало следствием различия в трактовках и сложности британской налоговое системы. 

В тот же день руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер провел в Мехико собственную пресс-конференцию, на которой высказал отношение к такому наказанию. Он прямо сказал, что под давлением соперников федерация избрала куда более жесткие санкции, чем стоило бы. 

«Все это даст преимущество нашим соперникам, – объяснил британец. – Именно поэтому они так активно продавливали столь драконовские меры. 

Нам придется работать с полной самоотдачей в то время, что нам оставили. Мы должны будем трудиться максимально эффективно и тщательно выбирать, какие именно детали продумать. 

Я целиком и полностью верю в команду и ее способности. Думаю, мы уже не раз демонстрировали это. 

У FIA была возможность использовать другие спортивные наказания. Но именно на этом штрафе очень настаивали наши соперники, так как оно было самым строгим». 

Хорнер добавил: «Даже если бы мы сожгли свою аэротрубу, им и этого было бы мало»

Он также назвал назначенный штраф «огромной суммой денег», а ограничение работ над аэродинамикой – «драконовской мерой».

«Я слышал, как это наказание уже поспешили назвать незначительным, – сказал Кристиан. – Я скажу прямо: это очень серьезная мера. Она приведет к потере от четверти до половины секунды на круге. Она начнет действовать уже сейчас и прямо отразится на машине будущего года. После чего сохранится на 12 месяцев. 

Выиграв чемпионат конструкторов, мы станем жертвами собственного успеха. Ведь кроме тех 10% времени в трубе, что мы потеряем [по решению FIA], у нас будет на 5% меньше, чем у второй команды [из-за правил, призванных уравнять силы].

Так что эти 10% очень серьезно ударят по нашей скорости в будущем сезоне».

Выходит, что у Red Bull будет только 63% от номинального времени на продувок в трубе. Ferrari и Mercedes, если они сохранят нынешние позиции, получат 75 и 80% соответственно.

Хорнер добавил, что озвученные меры помешают команде не только в 2023 году, но и при подготовке к сезону-2024. 

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