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Формула 1 / Гран При Турции Новость

Хорнер обвинил сильный зацеп в Стамбуле в низком темпе Red Bull

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, главный редактор

По словам руководителя команды, пока ей не удалось найти близкие к идеалу настройки

Хорнер обвинил сильный зацеп в Стамбуле в низком темпе Red Bull

Год назад на Гран При Турции серьезной проблемой для команд Формулы 1 стали низкие сцепные свойства асфальта на трассе в Стамбуле – в силу того, что на поверхности свежеуложенного покрытия проступал битум. Перед гонкой этого года асфальт был специальным образом обработан – и его сцепные свойства резко улучшились.

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Но и это стало для отдельных коллективов проблемой. В частности, по словам руководителя команды Red Bull Кристиана Хорнера, именно с этим связан сравнительно низкий темп Макса Ферстаппена: по ходу пятничных тренировок голландец уступил своему главному сопернику Льюису Хэмилтону почти полсекунды днем и больше шести десятых – после обеда.

«У нас случилась небольшая неразбериха с настройками, – рассказал Хорнер в интервью съемочной группе британского телеканала Sky Sports. – Асфальт по сравнению с прошлым годом гораздо более цепкий. И думаю, из-за этого настройки машины Макса сегодня немного отличались от идеальных для таких условий.

Так что, нас ждет напряженный вечер – придется как следует поработать и инженерам на трассе, и сотрудникам на нашей базе в Великобритании. Удастся ли нам подобрать правильные настройки? Думаю, да – нам просто нужно как следует разобраться в сегодняшней ситуации. И найти нужную комбинацию, которой сегодня в нашем распоряжении не было.

Для Чеко тренировки сложились получше [впрочем, и Перес не смог приблизиться к Хэмилтону сильнее, чем на 0,569 секунды] – когда требуется собрать как можно больше информации, пилоты обычно работают по разным схемам, и сегодня все произошло именно так. Мы собрали немало полезных данных – и именно на основании их поймем, куда двигаться дальше».

Слова Хорнера дополнил консультант концерна Red Bull Хельмут Марко: «Мы были удивлены тем, насколько высок уровень сцепления с трассой. И столкнулись с определенными проблемами при подборе настроек. В двух-трех поворотах наше отставание от Mercedes особенно сильное. Плюс деградация шин выже ожидаемой и на одном быстром круге, и на длинных сериях».

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