Хорнер обвинил Mercedes в лоббизме с целью подстроить под себя правила

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В 2022 году команды Формулы 1 столкнулись с негативным эффектом, известным как «дельфинирование» или «козление», когда из-за новой аэродинамики на скорости у болидов возникают интенсивные вертикальные колебания. При этом, например, у Ferrari и Red Bull этот эффект заметен существенно меньше, чем у Mercedes.

В FIA уже приняли ряд мер, направленных на то, чтобы снизить «козление» с Гран При Бельгии и рассматривает внесение изменений в регламент 2023 года, которые должны полностью решить проблему.

Однако многие команды выступили за сохранение старых правил. Одним из противников изменений стал глава Red Bull Кристиан Хорнер, который считает, что все это есть лоббирование интересов Mercedes.

«Проблема в том, что будет в следующем сезоне, – пояснил Хорнер в эфире Sky Sports F1. – Та директива, которая начнет действовать с Гран При в Спа, нас никак не коснется. А вот на следующий сезон лоббируются такие решения, которые позволят конкретной команде уменьшить дорожный просвет и привести машину в то положение, в котором их концепция работает.

Скажу прямо, менять правила уже поздно. Но я думаю, что глава FIA поступает мудро. Сейчас он собирает всю информацию и сможет найти верный компромисс. Потому, что то, что предлагается, является фундаментальным изменением правил, и сейчас уже поздно их вносить».

На вопрос, что же тогда делать инженерам Mercedes, Хорнер ответил так:

«Все просто: увеличите дорожный просвет, – сказал глава Red Bull. – Мы с самого начала так сделали, и у нас нет никаких проблем. Только у одной машины есть серьезные проблемы. В нашем спорте работают лучшие инженеры, и я могу вам гарантировать, что даже при текущих правилах к следующему сезону все построят болиды, с которыми не будет таких проблем.

Ну и потом, в двух последних гонках «козления» не было. Здесь его не видно. Так что я не думаю, что нужно перестраховываться и вносить фундаментальные изменения в правила».