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Формула 1 / Гран При Бахрейна Новости

Хорнер: Обе машины сошли по одной и той же причине

Перед тем как прекратить борьбу в Бахрейне, Макс Ферстаппен и Серхио Перес столкнулись со схожими симптомами

Кирилл Качнов
Автор:
, главный редактор
Хорнер: Обе машины сошли по одной и той же причине
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Причиной схода двух болидов Red Bull на последних кругах Гран При Бахрейна стала одна и та же неисправность силовой установки. Об этом в эфире британского телеканала Sky Sports вскоре после финиша гонки сообщил руководитель австрийской команды Кристиан Хорнер. При этом, по словам менеджера, команда еще не может сказать, о какой именно неисправности идет речь – но незадолго до сходов оба пилота «Быков» столкнулись со схожими симптомами.

Сами пилоты в первых интервью очень мало говорили об этих симптомах: в частности, Серхио Перес ограничился словами о заметной потере мощности.

Напомним, что все три автомобиля, не добравшиеся до финиша первой гонки сезона, были укомплектованы моторами Red Bull (такое имя получили силовые установки после перехода моторной программы Honda под контроль австрийского концерна) – наряду с Ферстаппеном и Пересом с трассы сошел Пьер Гасли. Хорнер, впрочем, отметил, что причиной схода француза стала неисправность MGU-K – в то время как в случае с машинами Red Bull речь идет о какой-то другой неисправности.

Руководитель «Быков» также сообщил, что причина сходов его гонщиков не была связана с жалобами Ферстаппена на проблемы с рулевым управлением, возникшие после одного из пит-стопов. «Судя по всему, что-то случилось с рулевыми тягами, – прокомментировал ситуацию менеджер. – Так как этот неприятный эффект начал беспокоить Макса почти сразу же, после того как машина тронулась с места после переобувания».

Среди прочего журналисты Sky Sports попросили Хорнера прокомментировать недовольство действующего чемпиона мира тем, что команда не позволила ему атаковать на полную сразу после выезда из боксов. «Суть в том, что Ferrari сегодня опережала нас по темпу, – ответил британец. – И если бы Макс атаковал сильнее, шины быстрее бы теряли свою оптимальную форму и Леклер в любом случае достаточно быстро оказался бы впереди».

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