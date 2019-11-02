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Формула 1 / Гран При США / Новость

Хорнер об Элбоне: Он может потерять свое место, потому и старается

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Хорнер об Элбоне: Он может потерять свое место, потому и старается
Автор:
, Редактор
2 нояб. 2019 г., 09:33

По мнению главы Red Bull, отсутствие ясности по поводу сезона 2020 года мотивирует гонщиков.

Алекс Элбон сменил Пьера Гасли в команде Red Bull в середине этого сезона. Однако пока его не подтвердили на 2020 год. Команда лишь дала понять, что не собирается приглашать гонщика со стороны, а будет выбирать одного из своих действующих пилотов, включая гонщиков младшей конюшни – Toro Rosso.

Накануне Гран При США руководитель команды Red Bull Кристиан Хорнер подтвердил, что для Элбона пока ничего не решено, хотя он и доволен результатами пилота.

«Он может потерять свое место. Потому так и старается, – сказал Хорнер в эфире Sky F1. – У нас контракты со всеми тремя [Пьер Гасли, Даниил Квят и Элбон], так что нам не нужно торопиться с решением. Но мы все впечатлены работой Алекса.

Здесь непростые условия, особенно первый отрезок трассы. И он очень старается пройти его быстро. Он учится на таких сложных трассах как в Сузуке, в Мексике. И использует этот опыт на первом секторе. Пока у него получается неплохо».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Пилоты Александр Элбон
Автор Сергей Иванов

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