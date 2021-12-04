Хорнер об аварии Макса: Это мог быть лучший круг года

Субботняя сессия в Саудовской Аравии стала отличным отражением той отчаянной борьбы, которую сейчас ведут за титулы Mercedes и Red Bull. Льюис Хэмилтон показал в квалификации лучшее время – но его соперник Макс Ферстаппен еще имел возможность проехать один круг.

Голландец был на нем безупречен и на двух первых секторах показал рекордное время – однако на выходе из самого последнего поворота не избежал контакта с барьером и остался позади.

Глава RBR Кристиан Хорнер появился в прямом эфире Sky Sports спустя всего несколько минут после этого момента – и было видно, сколь сильно он расстроен этим поражением.

«Признаюсь откровенно: казалось, что это будет лучший круг всего года, – сказал он. – Невероятно обидно. Когда ты направляешь машину в тот поворот, то стремишься сохранить высокую скорость. Мы видели, что на входе он опережал график поула уже на 0,4 секунды. Но, к сожалению, ему не хватило ширины трассы.

Очень жестокий момент, но давайте надеяться, что коробка передач не пострадала, и мы посмотрим, что сможем сделать завтра».

Говоря о самом пилоте, Хорнер добавил: «Макс разочарован, никаких сомнений. Он знал, каким хорошим мог получиться этот круг, а сейчас ему нужно просто оставить все случившееся позади. Он третий на решетке, ему нужен хороший старт, а дальше может произойти что угодно.

Сам он просто сказал, что задел тот барьер. Ужасно обидно, так как круг мог получиться фантастическим. Мы оказались в положении догоняющих, так что теперь должны придумывать что-то особенное. Будем надеяться, что хотя бы обойдется без штрафа за коробку».

По словам главы Red Bull, в воскресенье его команде не стоит рассчитывать, что получится опередить соперников из Mercedes на трассе.

«Думаю, обгонять тут будет крайне сложно, – объяснил он. – Так что надо будет использовать тактику, выезды машины безопасности, следить за надежностью. Посмотрим, но на городских трассах значение стартовой позиции сложно переоценить.

Впрочем, мы продолжаем сражение. Если бы Макс завершил свой круг, все было бы совсем иначе. Но он третий, а очки дают в конце гонки. Сегодня все пошло не по нашему сценарию, но завтра мы сделаем все возможное. Мы вернемся еще более сильными».

Дополнительная информация: Меган Уайт

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