Хорнер об аварии Феттеля и Леклера: Гонщики – это животные
Глава Red Bull отказался судить о ситуации внутри Ferrari, лишь отметив, что из-за действий гонщиков пострадала команда.
Пилоты Ferrari Себастьян Феттель и Шарль Леклер столкнулись друг с другом по ходу Гран При Бразилии. При этом многие вспомнили аналогичную ситуацию с участием Феттеля на Гран При Турции-2010, когда немец выступал за Red Bull. Тогда пилот похожим образом атаковал напарника: начал смещаться в сторону соперника, не успев опередить его.
В то время, как и сейчас, Red Bull руководил Кристиан Хорнер. После гонки в Бразилии он не стал называть виноватых, лишь выразив команде свое сочувствие.
«Рад, что это не мои пилоты! – заявил Хорнер. – Это всегда трудная ситуация. Гонщики – яростно сражающиеся животные, и часто возникает конфликт между тем, что правильно для команды, и тем, что правильно для отдельного человека.
Все зависит от ситуации. У каждой команды свой подход, у каждого человека свой подход. Мне трудно судить о ситуации в Ferrari, но в такие моменты проигрывает всегда команда».
Из-за столкновения своих пилотов Скудерия во второй раз подряд и в четвертый за сезон осталась без подиума. Леклер в результате схода уступил Максу Ферстаппену третью позицию в чемпионате, а Феттель лишился шансов ее занять.
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
Читайте также:
Предыдущая новость
«Не надо было спрашивать Льюиса». Эллисон о лишнем пит-стопе Mercedes
Следующая новость
Тост: Квят мог финишировать выше, если бы не сейфти-кар
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Хорнер об аварии Феттеля и Леклера: Гонщики – это животные
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
чт 21 нояб.
пт 29 нояб.
|
|Вторая тренировка
|
чт 21 нояб.
пт 29 нояб.
|
|Третья тренировка
|
чт 21 нояб.
сб 30 нояб.
|
|Квалификация
|
чт 21 нояб.
сб 30 нояб.
|
|Гонка
|
чт 21 нояб.
вс 1 дек.
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта