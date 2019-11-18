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Формула 1 / Гран При Бразилии / Новость

Хорнер об аварии Феттеля и Леклера: Гонщики – это животные

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Хорнер об аварии Феттеля и Леклера: Гонщики – это животные
Автор:
, редактор
18 нояб. 2019 г., 08:55

Глава Red Bull отказался судить о ситуации внутри Ferrari, лишь отметив, что из-за действий гонщиков пострадала команда.

Пилоты Ferrari Себастьян Феттель и Шарль Леклер столкнулись друг с другом по ходу Гран При Бразилии. При этом многие вспомнили аналогичную ситуацию с участием Феттеля на Гран При Турции-2010, когда немец выступал за Red Bull. Тогда пилот похожим образом атаковал напарника: начал смещаться в сторону соперника, не успев опередить его.

В то время, как и сейчас, Red Bull руководил Кристиан Хорнер. После гонки в Бразилии он не стал называть виноватых, лишь выразив команде свое сочувствие.  

«Рад, что это не мои пилоты! – заявил Хорнер. – Это всегда трудная ситуация. Гонщики – яростно сражающиеся животные, и часто возникает конфликт между тем, что правильно для команды, и тем, что правильно для отдельного человека.

Все зависит от ситуации. У каждой команды свой подход, у каждого человека свой подход. Мне трудно судить о ситуации в Ferrari, но в такие моменты проигрывает всегда команда». 

Из-за столкновения своих пилотов Скудерия во второй раз подряд и в четвертый за сезон осталась без подиума. Леклер в результате схода уступил Максу Ферстаппену третью позицию в чемпионате, а Феттель лишился шансов ее занять.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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