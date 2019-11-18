Хорнер об аварии Феттеля и Леклера: Гонщики – это животные

Пилоты Ferrari Себастьян Феттель и Шарль Леклер столкнулись друг с другом по ходу Гран При Бразилии. При этом многие вспомнили аналогичную ситуацию с участием Феттеля на Гран При Турции-2010, когда немец выступал за Red Bull. Тогда пилот похожим образом атаковал напарника: начал смещаться в сторону соперника, не успев опередить его.

В то время, как и сейчас, Red Bull руководил Кристиан Хорнер. После гонки в Бразилии он не стал называть виноватых, лишь выразив команде свое сочувствие.

«Рад, что это не мои пилоты! – заявил Хорнер. – Это всегда трудная ситуация. Гонщики – яростно сражающиеся животные, и часто возникает конфликт между тем, что правильно для команды, и тем, что правильно для отдельного человека.

Все зависит от ситуации. У каждой команды свой подход, у каждого человека свой подход. Мне трудно судить о ситуации в Ferrari, но в такие моменты проигрывает всегда команда».

Из-за столкновения своих пилотов Скудерия во второй раз подряд и в четвертый за сезон осталась без подиума. Леклер в результате схода уступил Максу Ферстаппену третью позицию в чемпионате, а Феттель лишился шансов ее занять.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл