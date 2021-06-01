Хорнер о знакомстве с Марко: Я купил у Хельмута трейлер

Первая встреча Кристиана Хорнера с Хельмутом Марко никак не была связана с Формулой 1 – и состоялась в середине 90-х годов, когда британец (выступавший тогда в младших формулах) основал гоночную команду Arden. Об этом нынешний руководитель команды Red Bull вспомнил во время недавнего выступления в подкасте High Performance Podcast.

«Когда я только основал команду, возникла необходимость купить трейлер, – рассказал Хорнер. – И выяснилось, что подходящую технику продает один парень в Австрии. Я поехал в город Грац, посмотрел на трейлер, встретился с Хельмутом. В тот момент я понятия не имел, кто он такой – просто открытый и прагматичный человек. Мы договорились о цене – и он попросил заплатить сразу, хотя доставка должна была состояться через несколько недель.

Я приехал домой, занял денег в банке и отправил их в Австрию. Потом приехал мой отец – и на новость о покупке трейлера попросил этот трейлер показать. Когда отец понял, что я отдал деньги вперед, то поинтересовался, не сбрендил ли я – покупать на таких условиях фуру у какого-то парня из Австрии, с которым увиделся первый раз. Я подумал: вроде ведь парень нормальным казался – но и в словах отца есть логика…

В итоге все прошло как надо, и трейлер был доставлен в изначально оговоренный срок».