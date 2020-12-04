Хорнер о вариантах для Элбона: Или в Red Bull, или посидит на лавке
Глава команды из Милтон-Кинса по сути подтвердил, что ее нынешний пилот или сохранит место, или пропустит сезон-2021
Red Bull Racing до сих пор не определилась с тем, кто будет выступать в будущем году вместе с Максом Ферстаппеном. Кандидатами остаются Алекс Элбон, который в этом сезоне не в силах угнаться за голландцем, а также «свободные агенты» Серхио Перес и Нико Хюлькенберг.
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Сам Элбон уже отказался от возвращения в AlphaTauri – в состав «младшей» команды вместе с Пьером Гасли, как ожидается, войдет новичок Юки Цунода.
По ходу Гран При Сахира босс Red Bull Racing Кристиан Хорнер подтвердил, что пока команда еще не приняла окончательное решени о составе, но если выбор будет сделан не в пользу Элбона, то тому не останется ничего другого, как провести год без Ф1.
«Я не думаю, что он каким-то образом входит в планы Франца [Тоста, главы AlphaTauri] на будущий год, – заметил Хорнер на медиа-сессии. – Так что, по всей видимости, или он получит место в Red Bull, или посидит годик на лавке. Мы нацелены дать ему этот шанс.
У него впереди еще две гонки, он хорошо справился с работой по ходу прошлого уик-энда, поднялся на подиум, второй для него в Ф1. Он успешно провел первую тренировку, хорошо начал этот уик-энд. У него есть два этапа, чтобы продемонстрировать – именно он лучше всего подходит на роль напарника Макса в будущем году.
Мы оказываем ему максимальную поддержку для достижения этой цели».
Элбон еще ни разу в нынешнем сезоне не опередил Ферстаппена в квалификации, а в таблице общего зачета занимает сейчас девятое место с 85 очками – у голландца 189 баллов и третья позиция.
«На самом деле, тут важно оценивать динамику Макса в последние годы, – объяснил Хорнер. – Если посмотреть на среднее значение [отставания напарников в квалификации], то Алекс ближе к нему, чем был Пьер [Гасли] в прошлом году.
Мы знаем, что у него, кроме того, были некоторые трудности с машиной, дополнительно осложнявшие жизнь. Мы серьезно занимались тем, чтобы разобраться с ними, и сейчас уже разобрались. Потому мы уверены, что его ситуация улучшается.
Но Макс – очень высокий ориентир. В нынешней Ф1 он, пожалуй, сильнейший. И соперничать с ним было бы сложно любому».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Александр Элбон , Кристиан Хорнер
|Команды
|Red Bull Racing
|Автор
|Адам Купер