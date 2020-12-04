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Формула 1 / Новость

Хорнер о вариантах для Элбона: Или в Red Bull, или посидит на лавке

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Хорнер о вариантах для Элбона: Или в Red Bull, или посидит на лавке
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Глава команды из Милтон-Кинса по сути подтвердил, что ее нынешний пилот или сохранит место, или пропустит сезон-2021

Red Bull Racing до сих пор не определилась с тем, кто будет выступать в будущем году вместе с Максом Ферстаппеном. Кандидатами остаются Алекс Элбон, который в этом сезоне не в силах угнаться за голландцем, а также «свободные агенты» Серхио Перес и Нико Хюлькенберг. 

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Сам Элбон уже отказался от возвращения в AlphaTauri – в состав «младшей» команды вместе с Пьером Гасли, как ожидается, войдет новичок Юки Цунода.  

По ходу Гран При Сахира босс Red Bull Racing Кристиан Хорнер подтвердил, что пока команда еще не приняла окончательное решени о составе, но если выбор будет сделан не в пользу Элбона, то тому не останется ничего другого, как провести год без Ф1. 

«Я не думаю, что он каким-то образом входит в планы Франца [Тоста, главы AlphaTauri] на будущий год, – заметил Хорнер на медиа-сессии. – Так что, по всей видимости, или он получит место в Red Bull, или посидит годик на лавке. Мы нацелены дать ему этот шанс.  

У него впереди еще две гонки, он хорошо справился с работой по ходу прошлого уик-энда, поднялся на подиум, второй для него в Ф1. Он успешно провел первую тренировку, хорошо начал этот уик-энд. У него есть два этапа, чтобы продемонстрировать – именно он лучше всего подходит на роль напарника Макса в будущем году. 

Мы оказываем ему максимальную поддержку для достижения этой цели».

Элбон еще ни разу в нынешнем сезоне не опередил Ферстаппена в квалификации, а в таблице общего зачета занимает сейчас девятое место с 85 очками – у голландца 189 баллов и третья позиция.

«На самом деле, тут важно оценивать динамику Макса в последние годы, – объяснил Хорнер. – Если посмотреть на среднее значение [отставания напарников в квалификации], то Алекс ближе к нему, чем был Пьер [Гасли] в прошлом году.

Мы знаем, что у него, кроме того, были некоторые трудности с машиной, дополнительно осложнявшие жизнь. Мы серьезно занимались тем, чтобы разобраться с ними, и сейчас уже разобрались. Потому мы уверены, что его ситуация улучшается.  

Но Макс – очень высокий ориентир. В нынешней Ф1 он, пожалуй, сильнейший. И соперничать с ним было бы сложно любому».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Александр Элбон , Кристиан Хорнер
Команды Red Bull Racing
Автор Адам Купер

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