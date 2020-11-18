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Формула 1 / Новость

Хорнер о ранних годах Red Bull: Нас считали устроителями вечеринок

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Хорнер о ранних годах Red Bull: Нас считали устроителями вечеринок
Автор:
, Ответственный редактор

Бессменный руководитель команды «Красного быка» вспомнил, как начинался этот проект

В Турции Red Bull провела 300-ю гонку в своей истории – в далеком уже 2005-м этот коллектив дебютировал в Ф1, когда Дитрих Матешиц, совладелец компании по производству энергетических напитков, выкупил у концерна Ford выступавшую ни шатко ни валко Jaguar.

О том, как Red Bull начинала путь к четырем Кубкам конструкторов, титулам Себастьяна Феттеля и десяткам побед в Гран При, ее глава Кристиан Хорнер рассказал в подкасте Talking Bull.

По его словам, Матешиц сразу задал общий вектор проекта, но для достижения успехов потребовалось время. 

«Дитрих вообще страстный спортивный болельщик, – отметил Хорнер. – Он спонсировал команды, был совладельцем Sauber, но это был первый случай, когда он полностью выкупил команду и контролировал ее

Он вдохновил нас принять философию [компании] Red Bull, не бояться рушить устои, действовать не так, как принято, и одновременно развлекаться». 

Именно команда Матешица первой в паддоке открыла двери своего моторхоума, одновременно запустив несколько проектов – собственный журнал, конкурс красоты и тому подобное. 

«В первое время у нас была очень специфическая репутация, – согласился Хорнер. – Мы включали громкую музыку, устраивали вечеринки в тех городах, куда приезжала Ф1. Люди не воспринимали нас всерьез, приходили только затем, чтобы получить билет на вечеринку. 

Но в то же время у нас было внутреннее стремление собрать самую лучшую гоночную команду, какую только возможно. И для этого было важнее всего подобрать верных людей».

Дебютный сезон в Ф1 Red Bull закончила на седьмом месте. Во втором Дэвид Култхард принес ей первый подиум, став третьим в Монако. До первой победы пришлось ждать дольше – она пришла на китайском этапе в начале 2009-го стараниями Себастьяна Феттеля. А со следующего года немец и «Красный бык» окончательно воцарились в чемпионате, оставаясь сильнейшими до начала гибридной эры.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Кристиан Хорнер
Команды Red Bull Racing
Автор Александр Кабановский

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